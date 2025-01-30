В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный дом

Российские оккупанты ударили "Шахедом" по многоквартирному жилому дому в Сумах. Количество погибших и пострадавших внезапно возросло. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
В результате вражеского удара погибли 8 человек. Уже известно о 13 пострадавших, среди которых ребенок.
"На первом этаже спасатели деблокировали тела еще двух погибших ... Продолжаются аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Кордон.Медиа сообщает, что два человека находятся в реанимации. Молодого парня прооперировали ночью. Еще у двух взрослых травмы средней степени тяжести.
По данным прокуратуры Сумщины, в результате атаки погибли три супруги:
- 74-летний мужчина и его 69-летняя жена,
- 65-летний мужчина и его 64-летняя жена,
- 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.
О том, кем была седьмая жертва. Восьмой погибшей оказалась мама 8-летней девочки, которую с ранениями госпитализировали ночью.
В Сумском городском совете отметили, что в результате атаки были выбиты 462 окна. В доме без газа остались 40 квартир. Там поврежден элеваторный узел, к которому сейчас нет доступа из-за завалов. Часть дома остается без света, воды и тепла.
Удар РФ по Сумам в ночь на 30 января - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 30 января в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. После удара в доме были повреждены окна и стены. Было известно, что среди пострадавших, в частности, 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).
Позже стало известно, что в результате удара дрона по многоэтажке в Сумах 9 человек были ранены, двое - погибли. Удалось спасти 4 человека, среди них один ребенок. Также эвакуированы 118 человек. Поисковые работы продолжаются.
Позже стало известно, что количество погибших возросло до 4 человек. Как сообщили в ГСЧС Украины, спасатели высвободили из-под разрушенных конструкций жилого дома на 5-м этаже тела еще двух человек.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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