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В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный дом

Ангелина Подвысоцкая
30 января 2025, 17:34обновлено 30 января, 18:31
243
В результате российского удара погибли 8 человек, еще 13 - ранены.
удар по дому в Сумах
РФ ударила шахедом по дому в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Главред

Российские оккупанты ударили "Шахедом" по многоквартирному жилому дому в Сумах. Количество погибших и пострадавших внезапно возросло. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В результате вражеского удара погибли 8 человек. Уже известно о 13 пострадавших, среди которых ребенок.

"На первом этаже спасатели деблокировали тела еще двух погибших ... Продолжаются аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

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Кордон.Медиа сообщает, что два человека находятся в реанимации. Молодого парня прооперировали ночью. Еще у двух взрослых травмы средней степени тяжести.

По данным прокуратуры Сумщины, в результате атаки погибли три супруги:

  • 74-летний мужчина и его 69-летняя жена,
  • 65-летний мужчина и его 64-летняя жена,
  • 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

О том, кем была седьмая жертва. Восьмой погибшей оказалась мама 8-летней девочки, которую с ранениями госпитализировали ночью.

  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред

В Сумском городском совете отметили, что в результате атаки были выбиты 462 окна. В доме без газа остались 40 квартир. Там поврежден элеваторный узел, к которому сейчас нет доступа из-за завалов. Часть дома остается без света, воды и тепла.

Удар РФ по Сумам в ночь на 30 января - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 30 января в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. После удара в доме были повреждены окна и стены. Было известно, что среди пострадавших, в частности, 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).

В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный дом
Что такое "Шахед" / Инфографика: Главред

Позже стало известно, что в результате удара дрона по многоэтажке в Сумах 9 человек были ранены, двое - погибли. Удалось спасти 4 человека, среди них один ребенок. Также эвакуированы 118 человек. Поисковые работы продолжаются.

  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 4 человек. Как сообщили в ГСЧС Украины, спасатели высвободили из-под разрушенных конструкций жилого дома на 5-м этаже тела еще двух человек.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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война в Украине Сумы Сумская область вторжение России атака дронов
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