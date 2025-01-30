Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Анна Косик
30 января 2025, 15:47
319
Для некоторых туристов неожиданностью является то, почему забирают воду в аэропорту. Однако на это есть веская причина.
Самолет, вода
Почему в самолет нельзя брать жидкости более 100 мл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему вода запрещена на борту самолета
  • Какие жидкости кроме воды могут отобрать в аэропорту

Часто во время путешествия самолетом в аэропорту перед посадкой у пассажиров забирают обычную бутылку воды, что становится настоящей неожиданностью для многих людей. Сразу возникает вопрос, почему в самолете нельзя пить воду?

Главред узнал, что на самом деле это обусловлено важным правилом безопасности. Как рассказали в EAS Barcelona, ограничение на жидкости в самолетах связано с положением, которое было введено в действие после попытки нападения в 2006 году, известного как "заговор с жидкой бомбой". Тогда преступники хотели взорвать жидкую взрывчатку на самолетах.

видео дня

С тех пор пассажирам запрещено брать с собой на борт любые жидкие вещества, а не только воду, объемом более 100 мл. При этом возникает логичный вопрос, можно ли проносить напитки в самолет, например, летом, когда многих мучает жажда.

Ответ - да. Пассажиры могут взять на самолет бутилированную воду, приобретенную после контроля безопасности, или же пронести пустую бутылку и после контроля безопасности набрать в нее воду из питьевых фонтанчиков в аэропорту.

Читайте также:

Что такое EAS Barcelona?

EAS Barcelona - команда, которая имеет более 30 лет опыта обучения пилотов и была признана, как одна из лучших компаний по модели обучения в Европе. Пилоты проходят обучение в качественном аэронавигационном учебном центре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

питьевая вода авиаперелеты
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

16:34Украина
"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

15:25Мир
США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - Морозов

США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - Морозов

15:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Последние новости

17:04

Кто не является призраком: надо найти ответ в загадке за 5 секунд

17:03

Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

16:54

Не только для защиты: зачем вешают полотенце на крест

16:51

Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариумеВидео

16:34

Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
16:10

Не день и не два: сколько можно хранить майонез - большинство не догадывается

15:58

Трамп "задушит" Путина эмбарго: эксперт о сценарии принуждения РФ к миру

15:47

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

15:25

"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

Реклама
15:19

США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - МорозовВидео

15:10

"Украина – вымышленное государство": в МИД ответили пророссийскому Джорджеску

14:51

"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

14:40

Большая загадка для человечества: зачем ученые исследуют Луну

13:57

Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ – прогнозВидео

13:56

ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев

13:51

Упражнение на 5 минут: как поднять самооценку самостоятельно без психологаВидео

13:33

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

13:31

Попыткой оправдать сына Порошенко, его адвокат лишь признал, что тот уклонист - эксперт

13:25

"Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже

12:44

Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

Реклама
12:36

В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

12:33

У многих размещен неправильно: где должен стоять холодильник

12:30

"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

12:19

Не слипаются и не развариваются: как выбрать макароны твердых сортов

12:12

Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

12:09

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

12:00

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны

11:48

Топ-способы без повреждения волос: как сделать кудри за ночь

11:48

"Наши позиции разрушены": в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление

11:43

Отключение электроэнергии в Украине в феврале: Укрэнерго сделало заявление

11:39

Румынский политик хочет поделить Украину и захватить Буковину

11:21

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

10:56

Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

10:44

Китайский гороскоп на завтра 31 января: Быкам - успех, Козлам - власть

10:43

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:30

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:25

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по СумахФото

10:23

Путин готовит почву для срыва будущих мирных соглашений - ISW

10:18

Закуска из 3 секретных ингредиентов, которую обожали в СССР: быстрый рецепт за 5 минут

10:17

Удобно, практично, долговечно: что лучше для постельного белья - бязь или сатин

Реклама
10:11

"Это не хорошо!": катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить - Трамп

09:55

Как избавиться от нежелательных "квартирантов": чего боится пищевая моль

09:49

"Здравствуй, ужас": Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей

09:45

Угрозы Фицо - это ноль: в МИД Чехии жестко отреагировали на шантаж Словакии

09:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 января (обновляется)

09:20

Сырость и плесень навсегда покинут ваш шкаф: что хорошо забирает влагу

08:59

"Это месть": предательница Лолита попала в беду в РФ - что случилось

08:34

Самолет столкнулся с вертолетом в США и упал в реку: спасатели достают тела людейВидео

08:33

Серьезный удар для РФ: БпЛА атаковали станцию "Дружба" в Брянской области - СМИ

08:29

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять