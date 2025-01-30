Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Почему вода запрещена на борту самолета
- Какие жидкости кроме воды могут отобрать в аэропорту
Часто во время путешествия самолетом в аэропорту перед посадкой у пассажиров забирают обычную бутылку воды, что становится настоящей неожиданностью для многих людей. Сразу возникает вопрос, почему в самолете нельзя пить воду?
Главред узнал, что на самом деле это обусловлено важным правилом безопасности. Как рассказали в EAS Barcelona, ограничение на жидкости в самолетах связано с положением, которое было введено в действие после попытки нападения в 2006 году, известного как "заговор с жидкой бомбой". Тогда преступники хотели взорвать жидкую взрывчатку на самолетах.
С тех пор пассажирам запрещено брать с собой на борт любые жидкие вещества, а не только воду, объемом более 100 мл. При этом возникает логичный вопрос, можно ли проносить напитки в самолет, например, летом, когда многих мучает жажда.
Ответ - да. Пассажиры могут взять на самолет бутилированную воду, приобретенную после контроля безопасности, или же пронести пустую бутылку и после контроля безопасности набрать в нее воду из питьевых фонтанчиков в аэропорту.
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Что такое EAS Barcelona?
EAS Barcelona - команда, которая имеет более 30 лет опыта обучения пилотов и была признана, как одна из лучших компаний по модели обучения в Европе. Пилоты проходят обучение в качественном аэронавигационном учебном центре.
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