Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Для некоторых туристов неожиданностью является то, почему забирают воду в аэропорту. Однако на это есть веская причина.

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Почему в самолет нельзя брать жидкости более 100 мл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему вода запрещена на борту самолета

Какие жидкости кроме воды могут отобрать в аэропорту

Часто во время путешествия самолетом в аэропорту перед посадкой у пассажиров забирают обычную бутылку воды, что становится настоящей неожиданностью для многих людей. Сразу возникает вопрос, почему в самолете нельзя пить воду?

Главред узнал, что на самом деле это обусловлено важным правилом безопасности. Как рассказали в EAS Barcelona, ограничение на жидкости в самолетах связано с положением, которое было введено в действие после попытки нападения в 2006 году, известного как "заговор с жидкой бомбой". Тогда преступники хотели взорвать жидкую взрывчатку на самолетах.

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С тех пор пассажирам запрещено брать с собой на борт любые жидкие вещества, а не только воду, объемом более 100 мл. При этом возникает логичный вопрос, можно ли проносить напитки в самолет, например, летом, когда многих мучает жажда.

Ответ - да. Пассажиры могут взять на самолет бутилированную воду, приобретенную после контроля безопасности, или же пронести пустую бутылку и после контроля безопасности набрать в нее воду из питьевых фонтанчиков в аэропорту.

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