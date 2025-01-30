Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

Кратко:
- Певица засветилась в Киеве
- Она встретилась с близкими и сходила на спектакль
Украинская певица Светлана Лобода впервые за долгое время приехала в Украину. Сейчас большую часть времени она обитает в Латвии.
Первым делом артистка встретилась с родными и близкими. В частности она устроила ужин со своей кумой, пиарщицей и женой Анатолия Анатолича Юлой. Лобода крестила их первенца - дочь Алису, которая, к слову, также повстречалась с крестной.
Женщины провели приятный вечер в ресторане. Светлана охотно фотографировалась с Алисой и ее сестрой. Снимки появились на странице Юлы в Instagram, а певица сделала репост в своем блоге.
Их Лобода прокомментировала лишь одним, но очень емким словом: "Любовь".
К слову, Светлана Лобода в своем украинском путешествии уделила внимание и культурным мероприятиям. К примеру, посетила спектакль от Елены и Дмитрия Коляденко "Шафа" в Октябрьском дворце.
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Кто такая Светлана Лобода?
Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.
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