Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

Loboda не стала посещать родную страну инкогнито.

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Светлана Лобода в Киеве - последние новости про Светлану Лободу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Кратко:

Певица засветилась в Киеве

Она встретилась с близкими и сходила на спектакль

Украинская певица Светлана Лобода впервые за долгое время приехала в Украину. Сейчас большую часть времени она обитает в Латвии.

Первым делом артистка встретилась с родными и близкими. В частности она устроила ужин со своей кумой, пиарщицей и женой Анатолия Анатолича Юлой. Лобода крестила их первенца - дочь Алису, которая, к слову, также повстречалась с крестной.

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Светлана Лобода с крестницей Алисой в Киеве / instagram.com/yulattt

Женщины провели приятный вечер в ресторане. Светлана охотно фотографировалась с Алисой и ее сестрой. Снимки появились на странице Юлы в Instagram, а певица сделала репост в своем блоге.

Их Лобода прокомментировала лишь одним, но очень емким словом: "Любовь".

К слову, Светлана Лобода в своем украинском путешествии уделила внимание и культурным мероприятиям. К примеру, посетила спектакль от Елены и Дмитрия Коляденко "Шафа" в Октябрьском дворце.

Кто такая Светлана Лобода / инфографика: Главред

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Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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