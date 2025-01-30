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США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - Морозов

Алёна Воронина
30 января 2025, 15:19
171
Инициатива в поддержке Украины в ближайшие несколько месяцев перейдет от США к европейским странам, а также к НАТО.
США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - Морозов
США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится, отмечает Морозов/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Морозова:

  • Инициатива в поддержке Украины перейдет к странам Евросоюза и НАТО
  • Это может произойти в ближайшие 2-3 месяца
  • Все будет двигаться в направлении эскалации

В течение ближайших 2-3 месяцев инициатива в поддержке Украины перейдет от США к европейским странам, а также к НАТО.

Телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не дадут значимого результата. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

"Я считаю, что этот телефонный звонок, скорее всего, не приведет к значимым результатам. Инициатива перейдет к европейским странам в течение ближайших 2-3 месяцев, и тогда встанет вопрос о дальнейших действиях относительно этой войны. Соединенные Штаты не выйдут из альянса поддержки Украины, поскольку все запланировано на 2025 год. Проблемы могут возникнуть только в 2026 году и далее. Несомненно, Конгресс США продолжит осуждать и Путина, и Кремль. Никто никогда не признает всю политику Путина, поскольку она противоречит всему, что только можно. При этом инициатива перейдет к странам Евросоюза и НАТО", - отметил Морозов.

Также он объяснил, в чем, по его мнению, такая инициатива может проявиться. Он отметил, что во-первых, Евросоюз, кроме усиления обороны, начнет предпринимать шаги относительно коммуникации с Путиным и Кремлем, чтобы не оставлять ситуацию без диалога. Во-вторых, внутри Евросоюза произойдет окончательное разделение на группы стран, которые активно занимаются обороной и пытаются каким-то способом остановить эту войну.

"Если все будет именно так, то можно сказать, что, если текущие переговоры не приведут к первому шагу - режиму прекращения огня, - нас ожидает эскалация по всем направлениям, со всех сторон", - сказал он.

По словам политического философа, в таком случае страны Северной Европы будут активно готовиться к войне, опасаясь за свою безопасность; Балтийское море будет блокировано.

"Турция будет размышлять над тем, что делать с Черным морем и как взаимодействовать с Москвой. Все будет двигаться в направлении эскалации. Путин, со своей стороны, в 2025 году снова будет трясти ядерным оружием, угрожать вторжением в Украину с севера, с территории Беларуси, то есть применять весь арсенал угроз, которые представляют собой эскалацию", - добавил Морозов.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о вариантах завершения войны в Украине:

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Как ранее сообщал Главред, РФ наступает в Часовом Яру - враг активно привлекает пехоту. По словам спикера Нацгвардии, противник нарастил численность личного состава на Краматорском направлении.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают проводить штурмовые действия на Харьковщине. Противник на правом берегу Оскола стремится расширить плацдарм. Захватчики продолжают давить на Купянском направлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил главное условие для завершения войны. Украинцы уже видели и помнят, что такое замороженный конфликт, отметил Зеленский.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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