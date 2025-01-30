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Кто не является призраком: надо найти ответ в загадке за 5 секунд

Алёна Воронина
30 января 2025, 17:04
83
Лишь единицы смогут догадаться, кто из изображенных на картинке лиц является призраком, а кто - нет.

Загадка
Кто не является призраком на рисунке/ jagranjosh

Головоломки являются отличным способом проверить свои интеллектуальные способности и одновременно потренировать такие важные для каждого человека навыки.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень скоро можно будет заметить, что каждая следующая будет казаться вам все легче и легче.

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В следующей загадке нужно отгадать, кто из изображенных на рисунке лиц не является призраком, пишет jagranjosh.

Мужчина смотрит на трех невест в белых платьях. На первый взгляд может показаться, будто бы все невесты являются людьми, однако это не так. Среди трех девушек только одна является человеком, а две другие - призраки.

Нужно определить, какие именно две невесты являются призраками. Стоит обратить внимание даже на мельчайшие детали, чтобы отыскать правильный ответ.

При этом во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на выполнение задания дается очень мало времени - всего 5 секунд. Непросто будет справиться с таким короткий промежуток времени.

Загадка
Кто не является призраком на рисунке/ jagranjosh

Если вам удалось решить задачу в пределах указанного времени, это указывает на то, что вы принадлежите к узкому кругу самых сообразительных и внимательных людей.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Первая девушка не является призраком, ведь она потеет.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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