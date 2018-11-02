Дима Коляденко рассказал, поддерживает ли отношения с российскими артистами

Дима Коляденко не поддерживает отношений с российскими артистами

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко признался, поддерживает ли он отношения с кем-то из российских артистов.

Артист рассказал во время чата на "Главреде", что не общается со звездами российского шоу-бизнеса, и даже ограничивает контакты с украинскими знаменитостями.

"Ой, я с российскими артистами вообще не поддерживаю отношения. И с нашими, кстати, тоже. Я наших толком и не знаю, кроме Билык, Могилевской, Андрюши Скрябина и тех артистов, с которыми я работал. Но с большинством так, "привет-привет" и "пока-пока", но так, чтобы переписываться с кем-то, ржать или сплетничать – такого нет. Я вообще не люблю дружить, скажу честно. Моя команда – это пять человек, плюс балет, и все. А всех моих друзей можно пересчитать на пальцах одной руки, не больше",- поделился шоумен.

Коляденко считает, что артисты не могут дружить, между ними есть только конкуренция.

"Мне вообще кажется, что артисты не могут дружить между собой, потому что, во-первых, мы все – эгоисты, во-вторых, мне все хотим быть лучшими, в-третьих, мы все хотим ездить на концерты. Я не верю в дружбу между артистами. Это – конкуренция. Я не могу дружить с артистом, делать вид "ой, какой ты классный, у тебя такие классные песни", если это я хочу быть классным и хочу, чтобы у меня были классные песни. Зачем мне другие артисты?", - ответил Коляденко.

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