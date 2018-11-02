"Они – новая кровь": Дима Коляденко оценил шансы Вакарчука и Зеленского стать президентом

Дима Коляденко оценил шансы коллег по шоу-бизнесу

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко оценил вероятность президентства Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

Его коллегам по шоу-бизнесу стоит остаться в творческом цеху, хотя, он не исключает, что с ролью президента Украины справились бы оба, - поделился шоумен размышлениями во время чата на "Главреде".

"Вы знаете, мне нравятся Зеленский и Вакарчук как люди, как артисты. Я их обожаю, ценю и боготворю. Но мне кажется, что лучше пусть они остаются в нашем творческом цеху. Хотя с этой ролью справился бы и Володя, и Святослав. И мне кажется, что немалый процент людей за них проголосует, потому что они – любимчики народа. Они умны и молоды. Они – новая кровь. Они хорошо обучены (пару раз съездили в Америку на обучение, однозначно)", - рассказал Коляденко.

На вопрос, кого бы певец поддержал на выборах президента в 2019 году, Коляденко сообщил, что проголосовал бы "за кого-то новенького".

"Вообще-то я о политике никогда не говорил и советовал бы всем артистам не делать этого. За кого бы я проголосовал… Надо подумать, почитать об их политической платформе. Мне кажется, что я бы проголосовал за кого-то новенького", - поделился шоумен.

Ранее на концерте Билык охрана стаскивала за ногу со сцены Коляденко, видео.