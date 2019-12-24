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Різдвяна історія з Тіною Кароль: обзор и дата выхода на 1+1

24 декабря 2019, 20:43

Вечером 23 декабря во Двоце спорта прошел концерт Різдвяна історія з Тіною Кароль. Какие звезды выступили, и когда смотреть шоу на 1+1 - читайте на Главреде.

Різдвяна історія з Тіною Кароль
Різдвяна історія з Тіною Кароль: дата выхода и обзор / 1+1

В понедельник во Дворце спорта состоялась телесъемка концерта Різдвяна історія з Тіною Кароль, который канал 1+1 покажет на рождественские праздники. Яркие постановки и выступления украинских звезд во время концерта перенесли зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарили новогоднее настроение. Рассказываем, что было на концерте, который увидим в начале января 2020.

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Олег Скрипка начал шоу с вертепом - он ворвался на сцену с колядкой Добрий вечір тобі, пане господарю, а потом исполнил свой хит Ти неси мене ріка. После выступления ведущие вечера Тина Кароль и 12-летний Женя Лебедин показали зрителям трогательное детское фото Олега Скрипки и спросили, кем он мечтал быть в детстве. На что артист ответил, что хотел быть исследователем космических глубин - "звёздовавтом", но всегда на праздники родители одевали его в костюм медвежонка, потому что другого в те времена просто не было.

"Я танцевал в этом костюме, а потом сел на шпагат и он треснул. Мне пришлось его собственноручно зашивать", - поделился веселыми воспоминаниями Олег Скрипка.

Представила эффектный номер группа Время и Стекло. Позитив вышел на сцену в образе современного Санта Клауса в ярком зеленом костюме и красной куртке, а Надя Дорофеева в сияющем мини-платье с бантом, которым она уже интриговала ранее. В таком образе певица была похожа на яркий новогодний подарок. Артисты спели свой украиноязычный хит Дим и с ледового катка поднялись в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями.

После их выступления Тина Кароль презентовала артистам символические подарки - яркую корону принцессы для Нади и забавную шапку Наполеона для Позитива. Такие подарки напоминали те вещи, в которых артисты встречали Новый год в детстве. Сама же Тина тоже решила примерить странную шляпку - в виде Свинки Пеппы.

Для проекта Здійсни мрію Дима Монатик представил песню Мріяти не шкідливо. Тренер Голоса країни-10 исполнил свою взрывную песню LOVE IT ритм. После того, как он выступил, Тина позвала Монатика к себе, и заставив надеть уши эльфа, предложила поздравить украинцев на эльфийском. 

Украинский паралимпиец Олег Иваненко также присутствовал на концерте. Он занимался спортом еще в детстве, но потомв 15 лет из-за несчастного случая сломал шею и утратил возможность двигаться. После череды операций он начал реабилитацию, и опередил ожидания врачей. со временем он не только научился кататься на велосипеде без ног, но и начал учится ездить на лошади в специальном седле. А недавно он замахнулся на рекорд - переплыл Ла-Манш только на бицепсах всего за 18 часов. Женя спрашивал у него, что было самое сложное в этом заплыве, и Олег признался, что опасался чаек, ведь птичек запрещено обижать по сторонам залива, а гтрафы просто огромные.

Олег Иваненко переплыл Ла-Манш за 18 часов смотреть онлайн видео:

Группа Беz Обмежень исполнила колыбельную Тиха ніч,  соединив ее со своей песней Зорі запалали. Номер сопровождался постановкой на льду от школы Кристалл, и танцами самых ярких пар последнего сезона шоу Танці з зірками Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Алены Шоптенко и Макса Леонова, Даниэля Салема и Юлии Сахневич.

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Заставил весь зал смеяться номер от Тины Кроль и Женского квартала. В шутливой постановке они воссоздали на сцене гадания на суженого-ряженого, которые традиционно девушки проводят в период рождественских праздников. Сидя за праздничным столом, они гадали на женихов для себя и Тины Кароль. Не обошлось и без шуток вокруг слухов о романе артистки с певцом Даном Баланом. Кроме того, девушки прошлись по всем современным трендам в соцсетях и жизни.

"Тина, а на кого ты собираешься гадать?", - спросили участницы квартала.

"На принца", - кокетливо ответила Тина.

"А мне интересно, с каких это пор Молдова стала монархией? Мы все понимаем, что ты будешь гадать на Дана Балана, на всех сайтах написано, что вы вместе", - шутили с залом юмористки.

Подопечная Потапа Мишель Андраде стала единственной артисткой, которая нашла смелость исполнить номер ледовом катке вместе с балетом. Мишель спела колядку Небо і земля нині торжествують. Помогали ей маленькие фигуристы в костюмах ангелов с сияющими крыльями. Певица, которая совсем недавно стала на коньки, даже продемонстрировала сложные пируэты, в частности, выполнив на льду полушпагат.

Группа Kazka поразил мощным выступлением, в котором соединила свой хит Плакала с древней колядкой Щедрий вечір. Солистка группы Александра Зарицкая подарила Тине Кароль в честь Рождества ветку лилий - символ Девы Марии.

Удивил зрителей и неожиданный дуэт Jerry Heil и участника шоу Голос країни Khayat. Они вместе пели древнюю колядку Роди боже, желая всем украинцам добра и достатка в будущем году.

Юлия Санина вместе со своей группой The Hardkiss исполнила песню Щедрик / Helpless. А после этого вместе с Тиной Кароль впервые исполнили вживую дуэтный хит Вільна из самого ожидаемого фильма 2020 года Віддана, чем привели в восторг весь зал.

  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1
  • Різдвяна історія Тіни Кароль 1+1

Кроме известных украинских артистов частью концерта стал также добрый благотворительный проект Здійсни мрію и настоящие герои, которые являются примером мужества и любви к Украине. На глазах у тысяч зрителей куратор проекта Лидия Таран осуществила мечту тяжелобольного 4-летнего Ильи, который больше всего в жизни хочет увидеть настоящую касатку. Уже в следующем году он отправится в одну из стран, чтобы воочию увидеть этот вид млекопитающих, находящихся на грани вымирания. Чувственный момент осуществления мечты ребенка вызвал не только слезы на глазах у всех зрителей, но и восторг, ведь несмотря на совсем юный возраст, малыш сильно обеспокоен загрязнением мирового океана. А мужеству и храбрости присутствующему в зале ликвидатору последствий Чернобыльской аварии Алексею Ананенко стоя аплодировал весь десятитысячный зал Дворца спорта.

Різдвяна історія з Тіною Кароль смотреть онлайн тизер 23-12-2019:

Во время завершения шоу Тина Кароль пожелала всем любви и мира в следующем году, а также заверила зрителей, что Різдвяна історія станет настоящей традицией.

Над постановкой грандиозного шоу работала команда "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка, продюсера направления "Большие развлекательные шоу 1+1 Продакшн", а также режиссеров постановщиков Натальи Лысенковой, Натальи Ровенской и Марии Григоращенко. Телеверсию концерта 1+1 покажет на рождественские праздники, Ожидайте с 6 января 2020 на 1+1.

Тина Кароль Олег Скрипка Надя Дорофеева Квартал-95 Юлия Санина Алена Шоптенко Анна Ризатдинова Исполнитель Monatik Мишель Андраде Александра Зарицкая Позитив
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