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Полякова стала на колени перед Настей Каменских и заставила Потапа ревновать

31 декабря 2019, 17:12

Оля Полякова за смущала Настю Каменских, когда стала перед не на колени, и сделала это.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова поделилась эксклюзивным видео, на котором она решила стать на колено перед Настей.

Оля Полякова сделала Насте Каменских официальное предложение - спеть дуэтом под песню Потапа.

В Instagram Оли Поляковой появилось видео, на котором она предложила Насте вместе сеть песню, которую Потапа готовит для Оли Поляковой.

Для пущей убедительности, она стала на колени, и начала делать предложение. Воспользовавшись моментом, Игорь Кондратюк благословил их.

"Я хочу сделать предложение Насте прямо сейчас", - говорит Оля.

Напомним, на 10 юбилейном сезоне Х-Фактор победила Элина Иващенко. Кроме участников 10 сезона, на сцену с концертом вышли украинские знаменитости.

Настя Каменских Потап Оля Полякова новости шоу бизнеса
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