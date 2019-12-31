Полякова стала на колени перед Настей Каменских и заставила Потапа ревновать

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова поделилась эксклюзивным видео, на котором она решила стать на колено перед Настей.

Оля Полякова сделала Насте Каменских официальное предложение - спеть дуэтом под песню Потапа.

В Instagram Оли Поляковой появилось видео, на котором она предложила Насте вместе сеть песню, которую Потапа готовит для Оли Поляковой.

Для пущей убедительности, она стала на колени, и начала делать предложение. Воспользовавшись моментом, Игорь Кондратюк благословил их.

"Я хочу сделать предложение Насте прямо сейчас", - говорит Оля.

Напомним, на 10 юбилейном сезоне Х-Фактор победила Элина Иващенко. Кроме участников 10 сезона, на сцену с концертом вышли украинские знаменитости.