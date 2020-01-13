Ада Роговцева призналась, что Шендерович рыдает от "Слава Украине!"

Виктор Шендерович / УНИАН

Российский писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович провел концерт с Адой Роговцевой, и рыдал под слоган "Слава Украине!".

Ада Роговцева назвалась оппозиционеркой, и рассказала, как Шендерович и ее коллеги рыдают за Украину.

"У меня с Россией было связано 60 лет, меня все время приглашали, я там работала. Они напали на мою страну, они перешли границу, которую переходить нельзя. Как я могу ехать к людям, которые не уважают мою землю, мой народ, которые считают, что это -придуманная нация, придуманный язык?", - говорит Ада Роговцева в интервью 5 каналу

Ада Роговцева, отвечая на вопрос о ситуации о том, что ранее она была очень популярна в России, призналась, что не перестает сотрудничать с российскими оппозиционерами, для которых она иногда выступает.

"Позавчера я играла спектакль с Шендеровичем. У нас там такая лондонская группа, там все оппозиционеры. И когда я после представления (оно идет на русском) провозглашаю "Слава Украине!" и зал взрывается таким гулом, то они плачут, мои коллеги, от радости", - добавила она.

Ада Роговцева рассказала о слезах Виктора Шендеровича смотреть онлайн интервью:

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