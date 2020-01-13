Зеркаль рассказала об отношении Путина к Украине

Елена Зеркаль не считает, что президент России изменил отношение к украинскому государству / УНИАН

Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что для Кремля выгодна дестабилизация украинского государства изнутри.

Российский президент Владимир Путин не поменял свое отношение к Украине после прихода к власти нового президента - Владимира Зеленского, рассказала Зеркаль в интервью Гордону.

Также собеседница сказала, что помощник главы РФ Владислав Сурков имеет на "товарищей" из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" почти стопроцентное влияние.

"Не думаю, что Путин поменял свое отношение к Украине с приходом нового президента. Нормандские переговоры и его пресс-конференция это показали", - заявила она.

Ранее бывший глава украинского МИДа Павел Климкин говорил, что Владимир Путин хочет получить возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию. По его словам, российские власти на самом деле мечтают о запуске в украинском государстве процесса федерализации.