"Работать ртом?": Дорофеева в купальнике рассказала о работе и получила на орехи в Сети

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, украинская поп-певица и солистка коллектива Время и Стекло, продолжает делиться с миллионами своих подписчиков в соцсети Instagram фотографиями из отпуска в Доминиканской Республике, который она проводит с супругом - Владимиром Дантесом.

"Сегодня наш 10-ый день отпуска. Погодка тут подвела, почти все время шли дожди. Но все-равно такое классное ощущение внутри. Кажется, я почти готова работать", - написала она и присовокупила фото. На нем Дорофеева, облаченная в черный купальник, восседает прямо на пальме на берегу моря.

"А почему у тебя на левой ноге нет пальца", "Работать ртом?", "Что по загару у тебя?", "А как же ДАНТЕСИКИ?", Ребенка работайте уже, пора бы", - написали в комментариях фанаты певицы.

Напомним, ранее Надя Дорофеева засветила сочную грудь и заинтриговала фанатов облегающим купальником.