"Что-то выпирает, огромный пельмень": Дорофеева заинтриговала облегающим купальником

Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева поделилась пляжными фото с отдыха, и заставила поклонников понервничать своими шикарными фото.

Надя Дорофеева взбудоражила пикантным фото в Instagram.

"Вот уже 4 года свой отпуск мы проводим вместе с Лерой Бородиной. На её странице топ 7 фактов про наши путешествия, среди которых 1 факт - неправда и нужно угадать какой именно) Ну а на моей - фото, заряженное на лайки, share, репосты и все эти вещи", - пишет Дорофеева.

На фото Дорофеева и Бордина позируют на пляже в купальниках и рубашечках поверх. Надя Дорофеева особенно заинтересовала поклонников - девушка неудачно надела купальник, и он натянулся в интимных местах, где не следовало бы обтягиваться.

Поклонников настолько возбудил этот факт, что они не стали спрашивать про то, что написано у Дорофеевой на тату на бедрах.

Надя Дорофеева / Instagram

Поклонники написали море комплиментов и коментариев.

"Там что то выпирает...неудачный купальник", "это так и должно быть)", "не неудачный купальник , а...", "Ребят, почему глядя на Надю на этой фотке, у меня в голове крутится слово - ВАРЕНИК? ;)", "и огромный", "Еххх Надюха писюха", "КРАСОТКИ, ХОРОШЕГО ОТДЫХА ВАМ!", "beautiful vodka", "Очень не красиво сидит купальник Надя!", "очень даже наоборот, особенно в районе вареника", "ой, рано тебе на "вареники" то смотреть", "Надя, шикарный варенник", "you are so beautiful nadya i love your song do zirok and princess mila", "Ляя.. Я не могу этого не заметить!! Какой огромный пельмень!! Прооосто огромный!! Извините!! Но *ука это просто огромный", - пишут в комментариях.

