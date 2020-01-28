Кристина Орбакайте отменяет концерты - у певицы серьезная травма

Кристина Орбакайте отменила все концерты / Instagram

Кристина Орбакайте заработалась, и неудачная репетиция превратилась в действительно травмирующую, когда певица сломала ногу.

Кристина Орбакайте призналась, что сломала лодыжку, и показала гипс в Instagram.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку", - объявила Кристина Орбакайте.

Певица опубликовала фото - уже после больницы, всех необходимых операций и гипсования. Однако, как ВИП-особа, Кристина смогла отделаться от огромного неповоротливого и сыпящегося гипса в пользу специальной шины - иммобилизационной повязки с металлическими вставками и специально сделанной подошвой, которая намного легче гипса и лучше держится на ноге. К тому же стильный черный цвет отлично подошел к домашнему полуспортивному наряду Орбакайте - лосинам и водолазке.

Кристина Орбакайте сломала ногу / Instagram

В комментариях Орбакайте желают скорейшего выздоровления, сочувствуют, и рассказывают свои истории о переломах.

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