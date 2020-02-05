Александр Положинский покидает Тартак

Александр Положинский / Facebook

Знаменитый украинский музыкант Александр Положинский покинул группу Тартак и Бувье. Об этом он записал в видеообращении на своей Facebook странице.

Свое видео Александр записал по дороге с "судидища по Рифмастеру".

Его решение никак не связано с делом, по которому судят Андрея.

"Я решил прекратит участие в большей части своей жизни. Я решил, что не буду выступать с Тартаком и с Бувье. Не знаю, что там с Оливье - там все равно ничего не происходит", - сказал Александр.

Он назвал годы с Тартаком - прекрасными, и попросил воздержаться от публичных и частных вопросов, и не беспокоить музыканта.

"Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депрессняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы и мы много хорошего подарили друг другу", - сказал он.

Причин такого решения музыкант не озвучил.

"Уже есть как есть, решение принято и обжалованию не подлежит", - сказал он.

О планах на будущее Положинский тоже не рассказал.

Александр Положинский заявил о выходе из группы тартак и Бувье смотреть онлайн видео:

Напомним, что под следствие попал друг и коллега Положинского - Андрей Антоненко. Его судят по подозрению в убийстве Павла Шеремета. В январе 2020 Александра Положинского уже допрашивали по делу в качестве свидетеля.