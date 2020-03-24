"Маска, перчатки": Дима Комаров дал подробную инструкцию действий на время карантина

Дмитрий Комаров / Instagram

Ведущий Мира Наизнанку Дима Комаров обратился к украинцам с речью, в которой дал четкую инструкцию действий при выходе на улицу и возвращении домой.

Дима Комаров дал своим читателям ответ на животрепещущий вопрос - как правильно выходить на улицу на время карантина, какие нужны для этого предосторожности на улице, и как потом возвращаться домой. Дима Комаров написал свои советы в Instagram.

"Сходил за хлебушком", называется. Соблюдаем меры предосторожности. Минимум выходов из дома. Только в случае крайней необходимости. Маска. Одноразовые перчатки. Спиртовые средства дезинфекции для рук. В лифте тоже в маске, плохая циркуляция воздуха. Кнопки лучше в перчатках одноразовых нажимать. Или сразу после нажатия протирать палец", - пишет он.

Не менее серьезно нужно относиться к возвращению домой.

"По приходу домой - верхнюю одежду в стирку или отдельный шкаф. В обуви по квартире не ходить (так, на всякий случай). Оставлять на коврике у входа. По приходу протирать спиртосодержащим средством дезинфекции телефон, ключи, дверные ручки, руки. Если нет специального средства - просто спиртом. Чаще проветривать помещение. Чаще влажную уборку. Пакеты из супермаркета и любые покупки распаковывать там де, где снял верхнюю одежду. В дом не заносить (особенно если они лежали в тележке магазина или не дай Бог стояли на полу в лифте или перед входом в квартиру, пока вы доставали ключи). Перед тем, как положить в холодильник фрукты, овощи, бутылки или упаковки чего-либо из магазина - помыть, протереть. Если доставка товара - правила те же. После контакта с наличными тоже протираем руки. С курьером общаемся в маске", - призвал он.

Кроме того, Дима Комаров настоятельно советует сидеть и работать из дома.

"Работать из дома, если есть такая возможность. Как лично я это делаю, подробно рассказал на личном ютубе. Ссылка на видео в моем профиле. Смотрите, рассказал все свои карантинные секреты.Здоровья всем и терпения!", - добавил он.

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