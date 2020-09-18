Адвокат Михаила Ефремова лишился статуса из-за проигранного суда

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев / Lifeshot

На официальном заседании 18 сентября Эльман Пашаев лишен статуса адвоката Федеральной палатой адвокатов.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссыкой на пресс-службу ФПА РФ,

"Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - говорится в объяснении.

Представление об лишении Эльмана Пашаева лицензии адвоката было подано с инициативы Минюста России. Параллельно экс-противника Пашаева Александра Добровинского собирались оштрафовать за поведение на суде по делу Ефремова.