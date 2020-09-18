Адвокат Михаила Ефремова лишился статуса из-за проигранного суда

Адвокат Эльман Пашаев потерял статус адвоката по решению Федеральной палаты адвокатов в России.
На официальном заседании 18 сентября Эльман Пашаев лишен статуса адвоката Федеральной палатой адвокатов.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссыкой на пресс-службу ФПА РФ,
"Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - говорится в объяснении.
Представление об лишении Эльмана Пашаева лицензии адвоката было подано с инициативы Минюста России. Параллельно экс-противника Пашаева Александра Добровинского собирались оштрафовать за поведение на суде по делу Ефремова.
- Напомним, что руководитель театра "Модерн" считает, что Эльман Пашаев мог отомстить Ефремову за погибшую в ДТП семью.
- Как известно, Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии общего режима и лишения прав еще на 3 года после выхода на волю.
- Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП в Москве,в результате которого умер курьер Сергей Захаров.
Автор: Александр Галаджий