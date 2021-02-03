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Алина Астровская опровергла слухи о свадьбе

3 февраля 2021, 12:16

Бывшая ведущая шоу Орел и решка отреагировала на слухи о том, что она сыграла свадьбу со своим коллегой.

Алина Астровская
Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya_/

Алина Астровская и Антон Лавреньев не сыграли свадьбу. Она уточнила, что 1 февраля она расписала с Антоном, и фото, которые появились в сети - из ЗАГСа и с фотосессии.
Как утверждает Алина Астровская в Instagram, они не знают, как и когда провести пышную свадьбу. Как вариант - рассматривается даже отказ от нее.

"Свадьбы не было! 1.02.2021 у нас состоялась самая весёлая и трепетная роспись. И теперь мы сами не знаем делать большое торжество или сохранить этот момент таким", - пишет девушка.

Она поделилась безмерными эмоциями и поблагодарила фотографов и организаторов свадьбы, а в первую очередь своего третьего мужа Антона Лаврентьева.

В комментариях Алина Астровская получила массу поздравлений от поклонников и друзей-звезд.

Напомним, первый раз Алина вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна, о чем актриса рассказала на реалити на Новом канале. Через три года пара рассталась из-за измен.

С 2016 года Алина Астровская была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь, с которым прожила два года.

В 2018-2020 году Астровская снималась в шоу Орел и решка с Антоном Лавреньевым, за которого вышла замуж на третий год после начала совместной работы.

Орел и Решка новости шоу бизнеса
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