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Alyona Alyona стала певицей года по мнению экспертов Yuna 2021

12 мая 2021, 22:21

На церемонии Yuna 2021 начали называть победителей.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / Instagram

Вечером 12 мая во дворце "Украина" проходит церемония награждения премией Yuna 2020 и Yuna 2021, так как из-за карантина в 2020 году звезды не получили свои статуэтки.

Уже объявили первую победительницу - реперка Alyona Alyona стала певицей года.

Она обошла певиц Alina Pash, Jerry Heil, NK и Олю Полякову.

Стоит заметить, что она впервые получила статуэтку в этой номинации. Интересно, что прошлые годы лауреатами становились Ирина Билык, Тина Кароль, Настя Каменских и другие звезды.Читайте такжеОбъявили полный список номинантов на премию Yuna 2021

Напомним, что весной Alyona Alyona выпустила альбом Галас, к которому устроила экцентричную промо-акцию - она скопировала позы разных украинских и американских звезд, а потом голая Alyona Alyona обмоталась украинским флагом

Это вызвало негодование украинцев из-за того, что это попадает под статью Уголовного Кождекса Украины "Надругательство над государственными символами". Об этом написала украинская музыкальная продюсерка Алена Мозговая.

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