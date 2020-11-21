Ани Лорак показала свою женственность в нежной фотосессии

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак снялась в воздушных нарядах для российского журнала Fashion People.

Певица Ани Лорак во время карантина неожиданно и без анонсов показала свою новую фотосессию для глянца, в которой она попробовала сразу несколько образов.

"Быть как вода, быть нежной и плавной. Я заново учусь любить и познавать мир. Меняться со временем, не изменяя себе. Какой образ вам понравился больше?", - пишет Лорак к своей фотосессии.

Ани Лорак продемонстрировала сексуальную внешность в крошечном наряде. Лорак в крошечном платьечке показала шикарные ножки и формы, а в необычном вечернем платье без лифчика показала голую спину.

"Какая же вы вдохновляющая!... Прекрасно, когда женщина любит то, что делает. Глаза выдают ваше счастье", "Каролина, эта фотосессия очень четко отразила вашу женственность и грацию. Кайфую от каждой фотографии", - пишут в комментариях.

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