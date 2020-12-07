"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий

Майкл Щур / кадр с шоу Телебачення Торонто

Украинский журналист Роман Винтонов под своим альтер-его Майкла Щура обрушился на музыкального продюсера Потапа с оскорблениями и унижениями за клип Дорофеевой и сотрудничество с Бузовой. В выпуске шоу "Телебачення Торонто" он напрямую обратился к Потапу в ответ на оправдания продюсера.

"Потап, хочу обратиться к тебе, чтобы сказать прямо: тебе не нужна Бузова, чтобы создавать го**но. Ты же мужик, крутой продюсер, который сам может производить калиброванный "продукт", которым будешь за**рать мозги украинцам. Ты ж не аматор какой-то, а автор "Пырышек-пупырешек" и "Тетя а-тятя". Это же недостижимые высоты тупости, до которых Бузовой и Моргенштерну никогда не допрыгнуть", - считает Майкл Щур.Читайте также"Это ошибка": Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой

Он привел отрывок видео Потапа в Тик-ток, где видно, что оно получило 14 перепостов.

"Тебе не нужны хайпожеры, чтобы бездарно, как Киркоров пытаться удержать популярность, которая вытекает сквозь пальцы подростков, которые скролят Тик-ток, и не останавливаются на твоих видосах", - подвел черту журналист.

Майкл Щур Телебачення Торонто - скандал с Потапом смотреть видео:

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