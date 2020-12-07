"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий

Телеведущий, журналист и блогер на ютубе Майкл Щур записал резкое обращение в адрес Потапа из-за его скандального видео.
Украинский журналист Роман Винтонов под своим альтер-его Майкла Щура обрушился на музыкального продюсера Потапа с оскорблениями и унижениями за клип Дорофеевой и сотрудничество с Бузовой. В выпуске шоу "Телебачення Торонто" он напрямую обратился к Потапу в ответ на оправдания продюсера.
"Потап, хочу обратиться к тебе, чтобы сказать прямо: тебе не нужна Бузова, чтобы создавать го**но. Ты же мужик, крутой продюсер, который сам может производить калиброванный "продукт", которым будешь за**рать мозги украинцам. Ты ж не аматор какой-то, а автор "Пырышек-пупырешек" и "Тетя а-тятя". Это же недостижимые высоты тупости, до которых Бузовой и Моргенштерну никогда не допрыгнуть", - считает Майкл Щур.Читайте также"Это ошибка": Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой
Он привел отрывок видео Потапа в Тик-ток, где видно, что оно получило 14 перепостов.
"Тебе не нужны хайпожеры, чтобы бездарно, как Киркоров пытаться удержать популярность, которая вытекает сквозь пальцы подростков, которые скролят Тик-ток, и не останавливаются на твоих видосах", - подвел черту журналист.
Майкл Щур Телебачення Торонто - скандал с Потапом смотреть видео:
Напомним, что появились рейтинги исполнителей и клипов, которые больше всего слушают и смотрят в Украине в 2020 году.
- В Sportify лидерами прослушивания стали российские рэперы с Моргенштерном и Максом Коржом в том числе.
- На украинском ютубе самыми популярными стали участница Дом-2 Клава Кока, Моргенштерн и группа Little Big.
- Коллаборацию Потапа и Бузовой обсуждали еще с лета, но настоящий взрыв получился, когда они записали песню. Украинцы критикуют Бузову за ее позицию по поводу Путина и его агрессии в отношении Украины.
- Ранее вышел первый дебютный клип Нади Дорофеевой, который Потап снимал в центре Киева, где расстреливали людей зимой 2014 года. Это вызвало гнев украинцев.
- Кроме того, некоторые пользователи сети заметили, что клип Дорофеевой Gorit похож на Little Boots – Mathematics.