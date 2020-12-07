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"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий

7 декабря 2020, 11:25

Телеведущий, журналист и блогер на ютубе Майкл Щур записал резкое обращение в адрес Потапа из-за его скандального видео.

Майкл Щур
Майкл Щур / кадр с шоу Телебачення Торонто

Украинский журналист Роман Винтонов под своим альтер-его Майкла Щура обрушился на музыкального продюсера Потапа с оскорблениями и унижениями за клип Дорофеевой и сотрудничество с Бузовой. В выпуске шоу "Телебачення Торонто" он напрямую обратился к Потапу в ответ на оправдания продюсера.

"Потап, хочу обратиться к тебе, чтобы сказать прямо: тебе не нужна Бузова, чтобы создавать го**но. Ты же мужик, крутой продюсер, который сам может производить калиброванный "продукт", которым будешь за**рать мозги украинцам. Ты ж не аматор какой-то, а автор "Пырышек-пупырешек" и "Тетя а-тятя". Это же недостижимые высоты тупости, до которых Бузовой и Моргенштерну никогда не допрыгнуть", - считает Майкл Щур.Читайте также"Это ошибка": Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой

Он привел отрывок видео Потапа в Тик-ток, где видно, что оно получило 14 перепостов.

"Тебе не нужны хайпожеры, чтобы бездарно, как Киркоров пытаться удержать популярность, которая вытекает сквозь пальцы подростков, которые скролят Тик-ток, и не останавливаются на твоих видосах", - подвел черту журналист.

Майкл Щур Телебачення Торонто - скандал с Потапом смотреть видео:

Напомним, что появились рейтинги исполнителей и клипов, которые больше всего слушают и смотрят в Украине в 2020 году.

  • В Sportify лидерами прослушивания стали российские рэперы с Моргенштерном и Максом Коржом в том числе.
  • На украинском ютубе самыми популярными стали участница Дом-2 Клава Кока, Моргенштерн и группа Little Big.
  • Коллаборацию Потапа и Бузовой обсуждали еще с лета, но настоящий взрыв получился, когда они записали песню. Украинцы критикуют Бузову за ее позицию по поводу Путина и его агрессии в отношении Украины.
  • Ранее вышел первый дебютный клип Нади Дорофеевой, который Потап снимал в центре Киева, где расстреливали людей зимой 2014 года. Это вызвало гнев украинцев.
  • Кроме того, некоторые пользователи сети заметили, что клип Дорофеевой Gorit похож на Little Boots – Mathematics.
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