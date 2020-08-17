Бывшая жена Виктора Павлика высказалась о нем после смерти сына

Виктор Павлик / Facebook

Виктор Павлик тяжело переживает смерть сына Павла, который умер от рака. Но в соцсетях, на страницах его бывшей и нынешней жен развернулся непростой диалог.

Все пошло от того, что Катерина Репяхова записала видеосообщение в Instagram, в котором говорила о боли утраты и скорби. Этим видео она задела Ларису Созаеву, ибо та в своем Facebook обвинила девушку в пиаре на горе, отметила, что Павел ее не любил, и предложила отменить траур и "не позориться".

Ее слова получили резонанс, и в комментариях ее многие поддержали, разразившись критикой в адрес молодой жены Виктора Павлика. Однако, неожиданно разгоревшийся скандал утих - и Созаева и Репяхова удалили свои материалы из соцсетей.

"Хорошие мои, спасибо за поддержку! Убрала пост. Надеюсь меня поняли! А вы все просто офигенные!", - написала Лариса, в то время как Репяхова опубликовала текст, что не позволит никому "обижать" Созаеву.

Однако, на фоне этого "диалога", на Виктора Павлика обрушился шквал критики - за то, что он не был рядом, когда случилась трагедия, за то, что он продолжает работу в шоу бизнесе, и снова - за то, что ушел с Катериной Репяховой.

Лариса Созаева решительно пресекла и эту тему новым постом в соцсетях.

"ЕЩЁ ОДНО ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! Паша очень любил отца, злился, переживал и прощал. И старший сын Саша и Кристинка - они его дети - продолжают любить и поддерживать.Самое важное для Виктора это самореализация, работа и помощь своим детям! Поэтому работать ему необходимо! Не будем это больше обсуждать! Спасибо, дорогие мои, за понимание!", - отметила она.

Напомним, что Виктор Павлик тяжко переживает утрату сына, и остается нестабильным.

В сети появилась песня Павлика, слова к которой написал его сын Павел.