Умер сын Виктора Павлика

Виктор Павлик с сыном Павлом / Главком

В Киеве от онкологического заболевания умер 21-летний сын Виктора Павлика Павел. Об этом сообщила бывшая жена Виктора Павлика и мать Павла Лариса Созаева в Facebook.

Павел болел онкозаболеванием 2 года, у него были серьезные проблемы с позвоночником. Виктор Павлик помогал семье, чем мог.

"Забрал Господь моего ангела!", - написала она, и показала видео с Павлом в детстве.

Две недели назад Павла поместили в хоспис. Хотя в 2019 году он вроде как пошел на поправку, в 2020 году болезнь снова начала прогрессировать.

В июне Павел Павлик объявил, что прекращает лечение после 18 курсов химиотерапии.

"Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло", - написал он в соцсетях.

Напомним, что рак у сына Виктора Павлика обнаружили в 2018 году. 8 октября 2018 года Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла диагностировали рак позвонков, поэтому певец обратился за помощью к своим поклонникам, для сбора средств.