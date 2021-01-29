Что такое психосоматика и что с ней делать - советы эксперта

Что такое психосоматика, и как ее лечит / Pixabay

Психолог проекта Від пацанки до панянки 2021 Наталья Борисова рассказала, какие факторы влияют на возникновение психосоматики у человека, и что с этим нужно делать.

Часто причиной болезней становятся переживания, жизненные кризисы, стрессы, конфликты - как внешние, так и внутренние. Плохое самочувствие, снижение производительности в работе приводят человека к врачу, но часто оказывается, что это "психосоматика". Наталья Борисова сообщила Главреду, что нужно делать в таких случаях.

"Бывает, что у вас без причины начинает болеть горло, спина, появляются другие болезни, которые портят жизнь, - рассказывает психолог. - Вы начинаете думать, где бы могли простудиться. Но болезни могут возникать даже от невысказанных эмоций, ситуаций, которые спровоцировали стресс, невыясненных отношений, недосказанности. Иными словами, это у вас психосоматика!"Читайте такжеЧем полезны объятия - объяснение психолога

Психосоматика - что делать?

"Лечение психосоматических заболеваний заключается в длительной терапии с психологом, - говорит Наталья. - Однако прежде всего вам необходимо пройти полную диагностику у врача, чтобы исключить возможные патологии в организме"

Но на этом помощь не завершается, как утверждает Наталья Борисова, после этого оба врача начинают лечение - болезни и психики.

Наталья Борисова / пресс-служба

"По словам психолога, наименьший стресс затрагивает такие системы организма человека как: нервную, эндокринную, опорно-двигательного, сосудисто-сердечной, желудочно-кишечный тракт и иммунитет", - объяснила она.

Психосоматика может быть хронической, и тогда нужно применять длительное комплексное лечение.

"В ходе психотерапии к каждому человеку выстраивается индивидуальный подход, - объясняет Наталья. - Ведь вылечиться от возникших заболеваний можно, только разобравшись в душевном состоянии и причинах, которые привели к расстройству".

Нельзя заниматься самолечением, если у кого-то есть подозрение на какое-то недомогание - следует срочно обратиться к врачу-специалисту.

Напомним, что премьера реалити От пацанки до барышни, где работает эксперт Нового канала, выходит с 1 марта в 19:00 по понедельникам.

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