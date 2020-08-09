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Как быстро похудеть на 10 кг по схеме Юлии Панковой

9 августа 2020, 16:56

Диеты, усиленные упражнения и голодание чаще всего просто вредят здоровью, а не ведут к похудению. Как стоит поменять образ жизни, чтобы похудеть на 9 кг, рассказала Юлия Панкова.

Юлия Панкова
Юлия Панкова / Instagram

Телеведущая Нового канала Юлия Панкова планировала заводить ребенка со своим мужем, принимала гормональные препараты и налегала на разные вкусности, и в результате поправилась на 9 килограм.

После длительных расспросов и просьб поклонников, Юлия Панкова рассказала, что нужно делать, чтобы похудеть на 9 і більше кг, как она.

"Как я похудела на 9 кг. Девочки, обещала для вас составить список того, что нужно делать, дабы попрощаться с килограммами. Это мои проверенные правила и советы (ведь о том, что я пробовала - можно составить мемуары(и гречка была, и кето, и белковая, и интервальное голодание и инсулиновые измерения и походы к очень крутым диетологам)....", - рассказала она.

Юлия Панкова говорит, что эти принципы стоит внедрять в свою жизнь, а их скорость и эффективность зависит от желания похудеть.

"Лишь важно! - выполнять каждое из них. Вы можете это правила внедрять постепенно, играясь, в свою жизнь) Они оооочень простые, но самые эффективные). Тут лишь вопрос в вашей организации и четком намерении и конечно- любви к себе)", - объяснила девушка.

Юлия Панкова
Юлия Панкова / Instagram

Что рекомендует Юлия Панкова чтобы начать худеть:

  1. ВОДА. "Очень важна. Я купила себе большой кувшин, чтобы контролировать количество выпитого) Итак, выпивать по 2-3 литра воды в день. ( с самого утра- 0,5-1 литра и большую часть воды/ в первой половине дня, дабы не отекать и не вредить организму)", - говорит Юля.
  2. СОН. "Ложимся спать до 22-23:00. Без отговорок) нам важно вырабатывать нужные гормоны, которые отвечают за метаболизм) сколько бы вы не изнуряли себя диетами, если ляжете позже - вес не уйдёт", - напомнила Юля.
  3. ДВИЖЕНИЕ. "Мы двигаемся на протяжении дня) легкая зарядка ( я делаю редко) и десять тысяч шагов в день- отличный вариант)", - предложила ведущая.
  4. ПИТАНИЕ) "про него напишу отдельно! НО пока - исключите ВСЕ! Жаренное, сладкое, выпечку и картошку) фрукты ешьте отдельным приемом пиши до 15:00) после 15:00 - никаких углеводов, едим только рыбу (птицу) запеченную или варенную нежирную без кожицы и зеленые овощи (на пару)", - подчеркнула Панкова.
  5. После 19:00 не едим вообще.

"Так я похудела на 9 кг за 5 месяцев) и кстати, моя мама - тоже сбросила минус 10 кг. Да, это медленно, но сейчас чувствую себя очень хорошо) про питание подробно напишу позже:) чем ещё с вами делиться?", - призналась Панкова.

Кстати, раз кушать можно все, что пожелаешь, Юлия Панкова порекомендовала рецепт вкуснейшего варенья из красной смородины на зиму.

Юлия Панкова новости шоу бизнеса диета здоровье
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