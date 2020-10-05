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Дима Коляденко перепел хит Ирины Билык

5 октября 2020, 12:29

Знаменитый украинский шоумен Дима Коляденко представил свой кавер на одну из знаменитых песен своей бывшей жены Ирины Билык.

Дима Коляденко
Дима Коляденко / Master Management

Известный украинский певец и шоумен Дима Коляденко записал кавер на легендарную песню Ирины Билык — "Фарби", аранжировщиком и саундпродюсером которого выступил модный музыкант Томаш Лукач.

"В песнях Ирины есть Жизнь, Энергия и Звучание! Я счастлив, что буду исполнять Фарби. Это очень мистическая песня. Текст до сих пор не утерял своего значения, а о музыке я вообще молчу! Ира — гений! Она умеет писать хиты. Я советовался с ней насчет аранжировщика, и она одобрила Томаша. Получилась конфетка! Я думаю, что людям понравится легендарная песня Ирины Билык в исполнении Димы Коляденко", — признался Дима Коляденко.

Для песни сделали современное звучание и новые "вибрации". По словам Коляденко, он давно хотел записать кавер на эту песню, но Ирина Билык всегда ему отвечала, что нельзя. Хотя Дима не раз признавался, что проникся песней еще в те времена, когда работал с певицей в ее коллективе. Коляденко делал концертную постановку для танцоров на эту песню в шоу Билык.

"В этом году, зимой, мы с друзьями отдыхали в Египте. И тогда я предложил Ире идею — к ее юбилею спеть Фарби, а другие артисты тоже, чтобы спели ее хиты. Билык эта идея очень понравилась! Уже свои версии каверов выпустили Алина Гросу, Ассия Ахат, Виталий Козловский. У Ирины Билык миллион красивых песен-хитов, но Фарби — моя любимая! Поэтому я захотел спеть именно эту песню!" — рассказал певец.

Обложка для песни получилась экстравагантной — обнаженный Коляденко идет на встречу Билык. Фотограф - Trisha, дизайн обложки - Андрей Нисинец, Денис Дехтяренко.

Дима Коляденко
Дима Коляденко / Master Manager

Кавер Фарби Димы Коляденко вышел на YouTube и всех музыкальных платформах.

Дима Коляденко Фарби - cover песни Ирины Билык:

Напомним, что накануне украинская певица Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight

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