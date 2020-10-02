Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight

Мишель Андраде Tonight - слова и перевод / кадры из клипа

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде представила новый клип Tonight, в котором снимались также ее подружки, и где она устроила настоящую вечеринку - с танцами на пилоне, мотоциклами, прыжками с парашютом и полным оголением.

Мишель Андраде представила свой новый клип днем 2 октября на всех площадках.

"Благодарю всю всю всюююю команду за креатив и смелость — за три съемочных дня мы пережили целое лето! Обожаю вас", - пишет Мишель

Она добавила много фото и видео со съемок в своих соцсетях.

"Все 9 локаций мы снимали в Киеве.Хотя по ощущениям, если честно, что мы находились заграницей! Меня удивило - насколько красивая Украина и разнообразная! ??За день мы могли сменить 2-3 локации и между переездами я успевала любоваться красивыми пейзажами, закатами.. *este país es bello*", - рассказала певица о схемках клипа.

Мишель Андраде - Tonight/ кадры из клипа

"Я не могла оставить вас без сюрпризов - в клипе мы с командой оставили маленькую пасхалочку и если вы были внимательны - вы обратите внимание , ЧТО мы спрятали в клипе", - призналась девушка

Кроме того, Мишель полность обнажилась для клипа - ее снимали, пока девушка лежала на постели.

Мишель Андраде голая / кадры из клипа

"Хотела поделиться с вами, что благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом! И конечно же, я стала chica piloto - я управляла самолетом! Сделала поворот 360!Мы поехали на карьер, безумно красивый, затащила с собой нашего гримера и прыгнули - 11 метров высоты и 2 секунды полета.. *fue muy extremo* А еще был парашют! Смогла ли я прыгнуть с него? Увидите все в клипе", - добавила она.

Трехминутное видео на новую испано-английскую песню Michelle Andrade "Tonight" – это калейдоскоп летних флешбэков.

Мишель Андраде похвалилась сочными формами / кадры из клипа

Хочешь танцевать в костюме единорога в центре города или устроить закрытую party с подружками и остаться no name? - под эту песню подойдет любой сценарий, когда рядом те, кто поддержит твою самую сумасшедшую затею.

Трек Мишель Андраде "Tonight" войдет в испано-английский EP, релиз которого запланирован на ноябрь 2020 года.

Мишель Андраде Tonight смотреть новый клип:

Режиссером клипа стал Константин Гордиенко. За три съемочных дня команда изменила 9 локаций, а Michelle — 11 образов.

Ранее Дуа Липа записала клип на песню Levitating Featuring DaBaby