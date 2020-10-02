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Дуа Липа записала клип на песню Levitating Featuring DaBaby

2 октября 2020, 16:28

Певица Дуа Липа представила долгожданный клип на песню Levitating, которую она записала с DaBaby.

Дуа Липа Levitating Featuring DaBaby
Дуа Липа Levitating Featuring DaBaby / YouTube

Британская певица Дуа Липа, которая почти 2 месяца назад представила сингл Левитация, нынче показала клип на песню, записанную с DaBaby.

В клипе героиня Дуа Липы всееще брюнетка, и поет на капоте своего авто, пока не открывается фантасмагорическая дверь лифта, в котором вместо просто перемещении вверх-вниз открывается настоящая вечеринка с гламурными кисами и мачо. Дуа Липа встречается с партнером и поет свою песню.

Авторы песни- Koz / Clarence Bernard Coffee / Dua Lipa / Sarah Hudson.

Дуа Липа Levitating Featuring DaBaby - клип смотреть онлайн:

Дуа Липа Levitating - перевод песни

Если хочешь убежать со мной,

Я знаю одну галактику, могу прокатить тебя.

У меня было предчувствие, что мы попали в ритм,

Когда музыка не прекращается на всю жизнь.

Блёстки в небесах, блёстки в моих глазах

Сияют так, как я люблю.

Если тебе кажется, что тебе нужна компания,

То ты встретил меня в самый нужный момент.

Ты хочешь меня, я хочу тебя, малыш,

Мой сладкий, я левитирую.

Мы устраиваем мятеж на Млечном пути,

Да, да, да, да, да.

Лунный свет, я завладела тобой,

Ты мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной.

Я левитирую,

Ты лунный свет,

Мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной,

Я левитирую.

Я верю, что ты создан для меня,

Чувствую это в энергии между нами,

Это было предначертано свыше.

Мы можем отправиться куда угодно, давай сейчас или никогда,

Малыш, для меня нет ничего слишком далёкого.

Блёстки в небесах, блёстки в наших глазах

Сияют так же, как и мы,

Я ощущаю вечность каждый раз, когда мы вместе,

Ну и пусть, давай затеряемся на Марсе.

Ты хочешь меня, я хочу тебя, малыш,

Мой сладкий, я левитирую.

Мы устраиваем мятеж на Млечном пути,

Да, да, да, да, да.

Лунный свет, я завладела тобой,

Ты мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной.

Я левитирую,

Ты лунный свет,

Мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной,

Я левитирую.

Ты можешь улететь со мной этой ночью,

Ты можешь улететь со мной этой ночью,

Малыш, давай прокачу тебя,

Да, да, да, да,

Я левитирую.

Ты можешь улететь со мной этой ночью,

Ты можешь полетать со мной этой ночью,

Малыш, давай прокачу тебя,

Да, да, да, да.

Наша любовь как ракета – смотри, как она взлетает,

Я наэлектризована, танцую, как сумасшедшая,

И даже если б захотела, не смогу остановиться,

Да, да, да, да.

Наша любовь как ракета – смотри, как она взлетает,

Я наэлектризована, танцую, как сумасшедшая,

И даже если б захотела, не смогу остановиться,

Да, да, да, да.

Ты хочешь меня, я хочу тебя, милый,

Мой сладкий, я левитирую,

Мы устраиваем мятеж на Млечном пути.

Лунный свет, я завладела тобой,

Ты мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной.

Я левитирую.

Ты можешь улететь со мной этой ночью,

Ты можешь полетать со мной этой ночью,

Малыш, давай прокачу тебя,

Да, да, да, да,

Я левитирую.

Ты можешь улететь со мной этой ночью,

Ты можешь полетать со мной этой ночью,

Малыш, давай прокачу тебя,

Да, да, да, да.

Лунный свет, я завладела тобой,

Ты мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной.

Я левитирую,

Ты лунный свет,

Мой звёздный свет,

Ты нужен мне всю ночь,

Ну же, потанцуй со мной,

Я левитирую.

Напомним, что песню Левитация Дуа Липа выпустила вначале августа.

Ранее Билли Айлиш представила клип No Time To Die на свою песню OST James Bond

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