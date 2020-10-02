Дуа Липа записала клип на песню Levitating Featuring DaBaby

Певица Дуа Липа представила долгожданный клип на песню Levitating, которую она записала с DaBaby.
Британская певица Дуа Липа, которая почти 2 месяца назад представила сингл Левитация, нынче показала клип на песню, записанную с DaBaby.
В клипе героиня Дуа Липы всееще брюнетка, и поет на капоте своего авто, пока не открывается фантасмагорическая дверь лифта, в котором вместо просто перемещении вверх-вниз открывается настоящая вечеринка с гламурными кисами и мачо. Дуа Липа встречается с партнером и поет свою песню.
Авторы песни- Koz / Clarence Bernard Coffee / Dua Lipa / Sarah Hudson.
Дуа Липа Levitating Featuring DaBaby - клип смотреть онлайн:
Дуа Липа Levitating - перевод песни
Если хочешь убежать со мной,
Я знаю одну галактику, могу прокатить тебя.
У меня было предчувствие, что мы попали в ритм,
Когда музыка не прекращается на всю жизнь.
Блёстки в небесах, блёстки в моих глазах
Сияют так, как я люблю.
Если тебе кажется, что тебе нужна компания,
То ты встретил меня в самый нужный момент.
Ты хочешь меня, я хочу тебя, малыш,
Мой сладкий, я левитирую.
Мы устраиваем мятеж на Млечном пути,
Да, да, да, да, да.
Лунный свет, я завладела тобой,
Ты мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной.
Я левитирую,
Ты лунный свет,
Мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной,
Я левитирую.
Я верю, что ты создан для меня,
Чувствую это в энергии между нами,
Это было предначертано свыше.
Мы можем отправиться куда угодно, давай сейчас или никогда,
Малыш, для меня нет ничего слишком далёкого.
Блёстки в небесах, блёстки в наших глазах
Сияют так же, как и мы,
Я ощущаю вечность каждый раз, когда мы вместе,
Ну и пусть, давай затеряемся на Марсе.
Ты хочешь меня, я хочу тебя, малыш,
Мой сладкий, я левитирую.
Мы устраиваем мятеж на Млечном пути,
Да, да, да, да, да.
Лунный свет, я завладела тобой,
Ты мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной.
Я левитирую,
Ты лунный свет,
Мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной,
Я левитирую.
Ты можешь улететь со мной этой ночью,
Ты можешь улететь со мной этой ночью,
Малыш, давай прокачу тебя,
Да, да, да, да,
Я левитирую.
Ты можешь улететь со мной этой ночью,
Ты можешь полетать со мной этой ночью,
Малыш, давай прокачу тебя,
Да, да, да, да.
Наша любовь как ракета – смотри, как она взлетает,
Я наэлектризована, танцую, как сумасшедшая,
И даже если б захотела, не смогу остановиться,
Да, да, да, да.
Наша любовь как ракета – смотри, как она взлетает,
Я наэлектризована, танцую, как сумасшедшая,
И даже если б захотела, не смогу остановиться,
Да, да, да, да.
Ты хочешь меня, я хочу тебя, милый,
Мой сладкий, я левитирую,
Мы устраиваем мятеж на Млечном пути.
Лунный свет, я завладела тобой,
Ты мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной.
Я левитирую.
Ты можешь улететь со мной этой ночью,
Ты можешь полетать со мной этой ночью,
Малыш, давай прокачу тебя,
Да, да, да, да,
Я левитирую.
Ты можешь улететь со мной этой ночью,
Ты можешь полетать со мной этой ночью,
Малыш, давай прокачу тебя,
Да, да, да, да.
Лунный свет, я завладела тобой,
Ты мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной.
Я левитирую,
Ты лунный свет,
Мой звёздный свет,
Ты нужен мне всю ночь,
Ну же, потанцуй со мной,
Я левитирую.
Напомним, что песню Левитация Дуа Липа выпустила вначале августа.
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