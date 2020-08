Levitating: Дуа Липа записала клип с Мадонной и Мисси Эллиот

Levitating Дуа Липа / Кадр из клипа

Британская певица Дуа Липа готовится выпустить новый альбом Future Nostalgia с танцевальными ремиксами, куда войдет песня Levitating.

Альбом должен появиться в сети.

Первым синглом с будущего релиза стал микс на песню Levitating, для которого вместе с Дуа спели поп-икона Мадонна и легенда хип-хопа Мисси Эллиот.

В подкасте New Music Daily на Apple Music Липа призналась, что всю жизнь была поклонницей обеих артисток, и для нее стало честью и счастьем поработать с ними над ремиксом Levitating.

Кстати, над звучанием потрудилась еще одна влиятельная женщина из музыки – диджейка и электронщица The Blessed Madonna.

Авторы песни- Koz / Clarence Bernard Coffee / Dua Lipa / Sarah Hudson.

Levitating Дуа Липа, Мадонна и Мисси Эллиот - смотреть онлайн новый клип:

Levitating Дуа Липа - текст песни

If you wanna run away with me, I know a galaxy

And I could take you for a ride

I had a premonition that we fell into a rhythm

Where the music don't stop for life

Glitter in the sky, glitter in my eye

Shining just the way I like

If you feeling like you need a little bit of company

You met me at the perfect time

You want me, I want you, baby

My sugar boo, I'm levitating

The milky way, we're renegading

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I got you, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on, dance with me

I'm levitating

You, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on, dance with me

I'm levitating

I believe that you're for me, I feel it in our energy

I see us written in the stars

We can go wherever, so let's do it now or never

Baby, nothing's ever ever too far

Glitter in the sky, glitter in our eyes

Shining just the way we are

I feel like we're forever every time we get together

But whatever, let's get lost on Mars

You want me, I want you, baby

My sugar boo, I'm levitating

The milky way, we're renegading

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I got you, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on, dance with me

I'm levitating

You, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on, dance with me

I'm levitating

You can fly away with me tonight

You can fly away with me tonight

Baby, let me take you for a ride

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I'm levitating (woo)

You can fly away with me tonight

You can fly away with me tonight

Baby let me take you for a ride

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

My love is like a rocket, watch it blast-off

And I'm feeling so electric, dance my ass off

And even if I wanted to, I can't stop

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

My love is like a rocket, watch it blast-off

And I'm feeling so electric, dance my ass off

And even if I wanted to, I can't stop

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

You want me, I want you, baby

My sugar boo, I'm levitating

The milky way, we're renegading

I got you, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on dance with me

I'm levitating (woo)

You can fly away with me tonight

You can fly away with me tonight

Baby, let me take you for a ride

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I'm levitating (woo)

You can fly away with me tonight

You can fly away with me tonight

Baby, let me take you for a ride

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I got you, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on, dance with me

I'm levitating

You, moonlight

You're my starlight

I need you all night

Come on, dance with me

I'm levitating

Levitating Дуа Липа - перевод

Если хочешь убежать со мной, я знаю одну галактику

И я могу прокатить тебя

Было предчувствие, что мы попали в ритм

В котором музыка никогда не останавливается

Небесный блеск, блёстки в глазах

Сияют именно так, как я люблю

Если чувствуешь, что тебе нужно составить компанию

Ты встретил меня как раз вовремя

Ты хочешь меня, я хочу тебя, детка

Мой сладкий, я левитирую

Мы шумно покидаем Млечный путь

Да, да, да, да, да

Со мной ты, лунный свет, ты моё звёздное сияние

Всю ночь ты будешь нуден мне, давай, танцуй со мной

Я левитирую

Ты, лунный свет, ты моё звёздное сияние (Ты лунный свет)

Всю ночь ты будешь нужен мне, давай, танцуй со мной

Я левитирую

Я верю, что ты тот самый, я чувствую это в нашей энергии

Нам это предсказано звёздами

Можем уйти куда угодно, так давай, сейчас или никогда

Детка, для нас нет ничего, ничего невозможного

Небесный блеск, блёстки в наших глазах

Сиюят так же, как и мы

Каждый раз, когда мы вместе,

я чувствую, мы вместе навсегда

Но ладно, пофиг, давай затеряемся на Марсе

Ты хочешь меня, я хочу тебя, детка

Мой сладкий, я левитирую

Мы шумно покидаем Млечный путь

Да, да, да, да, да

Со мной ты, лунный свет, ты моё звёздное сияние

Всю ночь ты будешь нуден мне, давай, танцуй со мной

Я левитирую

Ты, лунный свет, ты моё звёздное сияние (Ты лунный свет)

Всю ночь ты будешь нужен мне, давай, танцуй со мной

Я левитирую

Ты можешь улететь со мной сегодня

Ты можешь улететь со мной сегодня

Детка, давай я тебя прокачу

Да, да, да, да, да

Я левитирую (Вуу)

Ты можешь улететь со мной сегодня

Ты можешь улететь со мной сегодня

Детка, давай я тебя прокачу

Да, да, да, да, да (Вуу)

Моя любовь словно ракета, смотри как она взлетает

И я так возбуждена, танцуем до упаду

И даже если бы захотела, не смогу остановиться

Да, да, да, да, да

Моя любовь словно ракета, смотри как она взлетает

И я так возбуждена, танцуем до упаду

И даже если бы захотела, не смогу остановиться

Да, да, да, да, да

Ты хочешь меня, я хочу тебя, детка

Мой сладкий, я левитирую

Мы шумно покидаем Млечный путь

Со мной ты (Да), лунный свет, ты моё звёздное сияние

Всю ночь ты будешь нужен мне (Всю ночь),

давай, танцуй со мной

Я левитирую (Вуу)

Ты можешь улететь со мной сегодня (Сегодня)

Ты можешь улететь со мной сегодня

Детка, давай я тебя прокачу

Да, да, да, да, да (Тебя прокачу)

Я левитирую (Вуу)

Ты можешь улететь со мной сегодня (Сегодня)

Ты можешь улететь со мной сегодня

Детка, давай я тебя прокачу

Да, да, да, да, да (Давай я тебя прокачу)

Со мной ты, лунный свет, ты моё звёздное сияние

(Ты моё звёздное сияние)

Всю ночь ты будешь нуден мне, давай, танцуй со мной (Давай, танцуй со мной)

Я левитирую

Ты, лунный свет, ты моё звёздное сияние (Ты лунный свет)

Всю ночь ты будешь нужен мне, давай, танцуй со мной

Я левитирую.

