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Дина Немцова развелась спустя год после свадьбы

18 мая 2021, 17:31

19-летняя дочь Немцова Дина развелась с мужем спустя год после свадьбы.

Дина Немцова
Дина Немцова / instagram.com/dinanemtsova_/

Дочь росийского политика Дина Немцова сама рассказала о том, что разводится с Димитрием. Кроме того, она сообщила, что причина такого решения весьма весомая, правда отказалась от дальнейших комментариев, но добавила, что она свободная, не удобная для многих Дина. Она верит в любовь, и уверена, что они с ее будущим возлюбленным скоро встретятся.

Как сообщает Дина в своем Instagram, она официально развелась.

"Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из 4 лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода — это фейк. Мы не комментируем", - рассказала она.

По словам Дины, в детстве она представляла развод как трагедию. В фильмах видела уставших печальных женщин в серых кофтах и злых мужчин в запое. В реальности все оказалось лучше.

"Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить. Поэтому я не впадала в меланхолию, а шла на занятия в университет и не пропускала тренировки. Планировала новое, работала, проводила время с семьей и друзьями — они у меня самые лучшие и поддерживающие, я их очень люблю и очень им благодарна!", - добавила она.

Она рассказала, что тренировками и занятиями спасалась от проблем.

"И самым обидным было слышать от некоторых людей, что "нужно сохранить брак, потому что так надо, потому что так написано, сказано". Теперь мне кажется, что чем более хороший ты человек, тем больше от тебя ожиданий. Возможно, я думаю так, потому что я глубоко расстроена. Я больше не буду стараться быть хорошей для всех. Я буду счастливой. Наверняка меня будет осуждать больше людей, потому что я буду принимать нестандартные решения. Но зато я буду жить свою жизнь. Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону. Это абсолютно новая глава. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее", - подчеркнула Немцова.

Дина Немцова
Дина Немцова / Instagram

В комментариях ее поддержали друзья и поклонники:

"Дина, ни о чем не сожалей. Только вперед, навстречу счастью. Ты молодец!", "Все будет хорошо, прекрасная Дина. Люблю", "Очень жаль что так, ребята. Надеюсь, вы оба обретёте своё счастье. Обнимаю", "Дина, будьте счастливы! Счастливому человеку возможно всё на свете!", - пишут в комментариях.

Напомним, Дина Немцова родилась 2 апреля 2002 года, получала образование в художественно-промышленной академии Сергея Строганова. Девушка рано начала рисовать, и уже в 16 лет создала несколько прекрасных картин, которые купили на выставке.

Кроме того, она играет на укулеле и гитаре, пишет стихи и прозу, свободное время посвящает спорту или йоге - новые фото в спортивном это только подтверждают.

В 2020 году она вышла замуж за Дмитрия Матевосова, с которым уже несколько лет до того встречалась. Они не проводили пышного банкета. В 2021 году весной пара обвенчалась.

Борис Немцов новости шоу бизнеса
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