Дмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра Македонского

Мир Наизнанку 2021 / 1+1

В субботу, 22 мая, в 18.20 телезрители 1+1 увидят новый выпуск Мира наизнанку о Пакистане, в котором Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как живут представители другой религии в консервативной исламской стране.

Команда проекта отправляется в регион, который называют Кафиристан, что означает "Страна неверных". Именно так местные жители называют труднодоступную горную территорию, где живет народ калаши. В одной из самых религиозных и консервативных стран мира, где 96% населения исповедуют ислам, а за богохульство полагается смертная казнь, эта малочисленная группа людей сохраняет древние традиции и живет по своим законам. Их правила жизни противоречат догмам ислама.

"Раньше Кафиристан населяли горные народы, которые поклонялись своим богам и духам. Но в 19 веке большинство их земель были завоеваны Афганистаном, а люди обращены в ислам. Сегодня свою древнюю религию удалось сохранить лишь небольшой части калашей, которая осталась жить на территории Пакистана", - рассказывает Дмитрий Комаров.Читайте такжеДима Комаров показал мусульманские развлечения без цензуры

Калаши живут в одном из самых труднодоступных регионов Пакистана, на границе с Афганистаном. Древние традиции и ритуалы этого таинственного народа сложно понять современному человеку. Как и много веков назад, они хоронят умерших в гробах, которые не закапывают, поэтому кладбище усеяно черепами. Они считают женщин "нечистыми", с чем также связаны специфические традиции этого народа. Несмотря на строгие запреты в Пакистане, калаши производят и активно употребляют алкоголь. А на похоронах устраивают настоящий праздник, потому что верят, что жизнь на небе зависит от того, как проведешь человека в последний путь.

Мир Наизнанку 2021 выпуск 15 / 1+1

Этому народу удалось сохранить свою религию в стране со строгими мусульманскими законами. Но отличаются калаши не только традициями, но и внешне: их светлая кожа и голубые глаза в Пакистане – редкость.

Калаши – уникальное исчезающее племя. Они старательно оберегают свои традиции, но учитывая, что религиозные знания передавались только устно и уходят вместе со старейшинами, народность можно назвать исчезающей. Сегодня в мире осталось не более 3000 калашей. Поэтому кадры древнейших традиций и ритуалов, а также интервью старейшин народа представляют особую ценность. Вполне вероятно, что через несколько десятилетий посмотреть уникальные обряды можно будет только на архивных кадрах – таких, как Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев сняли в Пакистане. По одной из версий, калаши являются потомками воинов Александра Македонского, но это лишь одна из многочисленных легенд.

Дмитрий Комаров покажет шокирующие традиции этого древнего народа, узнает, когда и зачем калаши берут в руки автоматы, а еще научится готовить традиционные блюда этого народа и поделится украинскими рецептами с жителями поселка, устроив для них настоящий гуцульский ужин. Специально для этого телеведущий взял в Пакистан продукты, лично привезенные им из украинских Карпат.

Как живут неверные в консервативной стране со строгими мусульманскими традициями, - смотрите в новом выпуске Мира наизнанку 22 мая в 18.20 на 1+1.

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