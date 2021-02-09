Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор

Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/

Российская модель и самая успешная селебрити до 30 в России Алеся Кафельникова побаловала поклонников откровенными фото, на которых позировала голая в ванной.

Алеся Кафельникова показала в своем Instagram голые фото, которые для нее сделала фотограф Полина Бертланд на Бали. Алеся Кафельникова подставляла камере свои самые сексуальные части тела, пока сидела голышом в ванной с пенкой.

"Детка, будь моим Валентином", - пишет Кафельникова.

Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/

Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/

"Боже",

"Суперски, волшебно и нежно"

"Кудесница ванны Алеся",

"С ума сойти как красиво",

"Какое сердечко на первой фотке потрясающее",

"Хорошенькая",

"Кафельникова опять за старое",

"Что за персик", - пишут ей в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева сексуально позировала в постельной фотосессии.