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Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор

9 февраля 2021, 01:36

Дочь легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникаова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/

Российская модель и самая успешная селебрити до 30 в России Алеся Кафельникова побаловала поклонников откровенными фото, на которых позировала голая в ванной.

Алеся Кафельникова показала в своем Instagram голые фото, которые для нее сделала фотограф Полина Бертланд на Бали. Алеся Кафельникова подставляла камере свои самые сексуальные части тела, пока сидела голышом в ванной с пенкой.

"Детка, будь моим Валентином", - пишет Кафельникова.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/
  • "Боже",
  • "Суперски, волшебно и нежно"
  • "Кудесница ванны Алеся",
  • "С ума сойти как красиво",
  • "Какое сердечко на первой фотке потрясающее",
  • "Хорошенькая",
  • "Кафельникова опять за старое",
  • "Что за персик", - пишут ей в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева сексуально позировала в постельной фотосессии.

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