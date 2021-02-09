Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор

Дочь легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникаова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото.
Российская модель и самая успешная селебрити до 30 в России Алеся Кафельникова побаловала поклонников откровенными фото, на которых позировала голая в ванной.
Алеся Кафельникова показала в своем Instagram голые фото, которые для нее сделала фотограф Полина Бертланд на Бали. Алеся Кафельникова подставляла камере свои самые сексуальные части тела, пока сидела голышом в ванной с пенкой.
"Детка, будь моим Валентином", - пишет Кафельникова.
- "Боже",
- "Суперски, волшебно и нежно"
- "Кудесница ванны Алеся",
- "С ума сойти как красиво",
- "Какое сердечко на первой фотке потрясающее",
- "Хорошенькая",
- "Кафельникова опять за старое",
- "Что за персик", - пишут ей в комментариях.
Ранее Надя Дорофеева сексуально позировала в постельной фотосессии.
Автор: Александр Галаджий