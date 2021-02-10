Дочери Гузеевой провели экстренную операцию

Ольга Гузеева / instagram.com/_larisa_guzeeva_/

20-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга после удаления яичника снова попала на больничную койку - девушка повредила ногу, и ей понадобилось провести срочную операцию и госпитализацию.

Как написала Ольга в своем Isntahram, она повредила ногу еще в ноябре, 2020, а потом еще несколько раз упала, спровоцировав травму.

"Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и потом еще несколько раз. Спасибо за поддержку еще миллион раз!", - подписала она свои сториз в Instagram.

На фото она показала себя на больничной койке и в гипсе с дренажем.

Утром 10 февраля Ольга Гузеева выписалась из больницы - ее на авто отвезли домой.

До этого Ольга ложилась в больницу, чтобы удалить несколько опухолей в яичниках. Как она сообщила - они были доброкачественными.

Но после операции девушка все равно должна была пройти гормональную терапию.