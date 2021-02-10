Дочери Гузеевой провели экстренную операцию

Дочь Гузеевой перенесла операцию на ноге после неудачного падения на гололеде.
20-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга после удаления яичника снова попала на больничную койку - девушка повредила ногу, и ей понадобилось провести срочную операцию и госпитализацию.
Как написала Ольга в своем Isntahram, она повредила ногу еще в ноябре, 2020, а потом еще несколько раз упала, спровоцировав травму.
"Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и потом еще несколько раз. Спасибо за поддержку еще миллион раз!", - подписала она свои сториз в Instagram.
На фото она показала себя на больничной койке и в гипсе с дренажем.
Утром 10 февраля Ольга Гузеева выписалась из больницы - ее на авто отвезли домой.
До этого Ольга ложилась в больницу, чтобы удалить несколько опухолей в яичниках. Как она сообщила - они были доброкачественными.
Но после операции девушка все равно должна была пройти гормональную терапию.