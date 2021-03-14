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Дорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страны

14 марта 2021, 19:56

Певица сделала заявление о новом этапе в Голосе страны и показала соблазнительный образ со съемок.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева рассказала о команде на Голосе страны / 1+1

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно стала сольной исполнительницей, порадовала поклонников стильным образом в экстремальном мини и откровенно высказалась о Голосе страны.

Так, на фото, которое певица опубликовала в Instagram Надя позирует в соблазнительном маленьком черном платье с пикантным разрезом в области живота и укороченном пиджаке.

На голове – шляпка с вуалью от Руслана Багинского. Она обула полусапожки черного цвета, создав полноценный total black look.

"Я пришла в шоу Голос страны за настоящими голосами современности и, оглядываясь на этап слепых прослушиваний, понимаю, что принимала правильные решения! Это команда мечты и каждый из них раскрылся на боях еще сильнее", - пообещала артистка.

Звезда также заявила, что она вместе со своей командой готова приятно удивлять слушателей.

В команду Дорофеевой в Голосе страны входят такие исполнители как Екатерина Субботова, Сергей Лазановский, Владислав Хохлан, Никита Леонтьев, Лаура Марти, Петр Чернышенко, Илья Резников, Гордей Старух, Ирина Эбралидзе, Евгений Шарманов, Роман Вознюк, Ярина Гребеньовская, Андрей Науменко, Алена Левашова, Илья Николаенко, Александр Лим.

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Поклонники поддержали свою любимую певицу, написав слова поддержки и конечно, комплименты своему кумиру.

Как ранее сообщал Главред:

  • Коллектив Время и Стекло прекратил свое существование в марте минувшего года. Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний объявили о том, что начнут сольную карьеру.
  • 19 ноября Дорофеева выпустила песню Gorit и клип на нее.
  • Через две недели после премьеры песня заняла 2 место в украинском рейтинге популярнейшего музыкального сервиса Shazam, уступив только певице Fousheé и ее композиции Deep End.

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