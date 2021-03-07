Голос країни 11 сезон: как прошел 7 выпуск 07-03-2021: последний кастинг

Голос Країни 11 сезон 7 выпуск 07-03-2021: смотреть онлайн / 1+1

Последний день кастинга 7 выпуск 11 сезона Голоса Країни вышел 7 марта в 21:00 на 1+1. Создатели решили посвятить выпуск весне. Тренеры и ведущие вышли на съемки с необычным романтическим настроением.

На кастинг пришли необычные одаренные певцы и певицы, и Надю Дорофееву ждал особый сюрприз - на кастинг пришла ее хорошая знакомая.

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторов, делали негативные тесты на Covid-19. За кулисами был установлен робот, который передавал обработанный антисептиком микрофон.

Тина Кароль набрала себе команду для тренировочного лагеря еще на пятый день слепых прослушиваний, но в последний день тренеры встретят невероятные таланты, которые каждый захочет себе в команду.Читайте такжеГолос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры

25-летний Сергей Лазановський решил покорить наставников хитом Calum Scott - U are the reason. В прошлом году парень уже приходил на шоу, но не прошел даже на слепые прослушивания. Любовь к музыке у Сергея от мамы. Именно вместе с ней он спел песню "Мамина коса", и выложил видео в Facebook, которое набрало около полутора миллионов просмотров.

"Я не могу подвести мою маму, которая очень в меня верит. Я должен развернуть хотя бы одно кресло", - говорит перед выступлением Сергей.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: Сергей Лазановский

Сергей Лазановский выбрал команду Нади Дорофеевой.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: Андрей Диденко.

Андрея Диденко забрал в команду Олега Винника.

Екатерина пришла покорять тренеров песней Ирины Билык Ти мій.

Екатерина Гладий со Львова, которая приходила на кастинг семь раз до того, как ее пустили на сцену. Сейчас девушка работает диспетчером по грузоперевозкам, но мечтает петь на большой сцене.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021 Катерина Гладий

Катерина Гладий выбрала команду Димы Монатика.

За воплощением своей мечты детской пришла давняя знакомая Надежды Дорофеевой - Екатерина Субботова. Девушка попытается покорить наставников исполнением хита группы The Hardkiss - "Гора".

"Много лет назад, на "Черноморских играх", Надя мне сказала: "Когда я стану известной - я тебе помогу". Но со временем мы немного потерялись. Я понимаю, что она очень занятой человек и может даже не помнит, что тогда мне сказала. Мне просто хочется встретиться с ней, обняться. У меня есть надежда, что она узнает мой голос".

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021 Катерина Субботова

Катерина выбрала команду Дорофеевой.

Ярина Гребеньовская вышла с песней Young and Beautiful.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021 Ярина Гребеньовская

Ярину в свою команду забрала Надя Дорофеева.

Роман Вознюк вышел на сцену с песней Another love

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: Роман Вознюк

Роман Вознюк выбрал команду Дорофеевой.

Ирина Шабан исполнила песню Ома на кастинге.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: Ирина Шабан

Ирина Шабан стала членом команды Винника.

Голос країни 11 сезон 7 випуск дивитися онлайн видео 07-03-2021: Костантин Никулин

Константин Никулин стал частью команды Олега Винника.

Ярина Малишняк спела песню группы The Hardkiss и Димы Монатика Кобра.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: Ярина Малишняк

Ярина Малишняк вошла в состав команды Олега Винника.

Диляра Дидаркизы заслужила последнее место в команде Олега Винника.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: Диляра Дидаркизы

Напомним, после Слепых прослушиваний на Голосе будут этапы Вокальных боев и Нокаутов в Тренировочном лагере.

Оставшиеся участники будут принимать участие в прямых эфирах, и за них уже можно будет голосовать.

Голос країни 11 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 07-03-2021: анонс

Победитель одиннадцатого сезона Голосу країни получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.