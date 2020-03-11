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Навсегда никогда - Время и Стекло прекратили существование и представили последний клип

11 марта 2020, 10:52

Группа Время и Стекло сняли свой последний клип со словами "Если я тебя забуду то наверно навсегда", и взбудоражили сеть неожиданным решением.

Время и Стекло - Vislovo
Время и Стекло - Время истекло смотреть онлайн / Mozgi Entertainment

Группа Время и Стекло прекратила существование, и распалась на отдельных солистов - Позитива и Надю Дорофееву. Об этом солисты сообщили трогательным клипом, который для них сняла их продюсерская группа.

Надя Дорофеева и Позитив поставили на паузу группу Время и Стекло и "ушли в свободное плавание".

"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня ВиС - это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене", - объяснил все Позитив.

Пока группа еще существует, Дорофеева и Позитив устроили себе тур Финальные титры, который завершится в Киеве концертом во Дворце Украина 11 сентября 2020.

"Мы на самом деле поняли, что время группы истекло... Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все", - сказала Надя.

Они заинтриговали фанатов необычной песней, которая начинается словами "Если я тебя забуду то наверно навсегда".

Навсегда никогда - Время и Стекло смотреть онлайн:

Время и Стекло - Навсегда никогда - текст

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

(То наверно навсегда)

Никого не нужно держать насильно

Любовь обижала с тобой нас сильно

Бью по рулю, стою в пробке

Что делать теперь с татуировкой

Каждый по приколу набил по слову

Поменялся смысл этих слов по новой

На руке осталась у меня "Навсегда"

Пальцы твои трут слово "Никогда"

Да. Эти два слова всегда были рядом

Да. Ты на руках оставляла помаду

Да. Я обещал что люблю навсегда

Что не расстанемся мы никогда

Эти два слова теперь означают

Что навсегда мы не вместе я знаю

Стираются буквы, проходят года

Но не забуду тебя я никогда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То…

Редакция Главреда общими усилиями памяти и музыкальным слухом вспомнила, что когда-то была популярная песня, которая начиналась похожими словами.

Происхождение песни уходит в 1970-е, но одно из последних ее исполнений есть в сети.

Если я тебя забуду - то наверное навсегда слушать онлайн в оригинале:

Если я тебя забуду - то наверно навсегда - автор стихов Лариса Тараканова, музыка - Михаил Либерман.

Если я тебя забуду - то наверно навсегда - Текст песни

Если я тебя забуду,

Если ты меня забудешь,

В этом мире многолюдном

Не изменится ничто.

Взявши зонтики и боты,

Люди выйдут на работу,

Потому что дождь осенний

Льёт, как через решето.

Но при всём при том при этом

В нашем доме пахнет летом,

Пахнет летом в нашем доме

Уж который год подряд.

И под ясными лучами

За твоими за плечами

Словно крылышки сквозные

Ослепительно горят.

Я сижу, обняв колени,

Твоя мама, мама Лена

Повторяет терпеливо:

Жаловаться погоди!

Ведь при всём при том при этом

В вашем доме пахнет летом,

И по-прежнему прекрасно

Всё, что ждёт вас впереди.

Если я тебя забуду,

Если ты меня забудешь...

Ранее Макс Барских снял третий в своей жизни украиноязычный клип.

Время и Стекло новости шоу бизнеса Надя Дорофеева Алексей Завгородний клип
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