Навсегда никогда - Время и Стекло прекратили существование и представили последний клип

Группа Время и Стекло сняли свой последний клип со словами "Если я тебя забуду то наверно навсегда", и взбудоражили сеть неожиданным решением.
Группа Время и Стекло прекратила существование, и распалась на отдельных солистов - Позитива и Надю Дорофееву. Об этом солисты сообщили трогательным клипом, который для них сняла их продюсерская группа.
Надя Дорофеева и Позитив поставили на паузу группу Время и Стекло и "ушли в свободное плавание".
"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня ВиС - это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене", - объяснил все Позитив.
Пока группа еще существует, Дорофеева и Позитив устроили себе тур Финальные титры, который завершится в Киеве концертом во Дворце Украина 11 сентября 2020.
"Мы на самом деле поняли, что время группы истекло... Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все", - сказала Надя.
Они заинтриговали фанатов необычной песней, которая начинается словами "Если я тебя забуду то наверно навсегда".
Навсегда никогда - Время и Стекло смотреть онлайн:
Время и Стекло - Навсегда никогда - текст
Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда
(То наверно навсегда)
Никого не нужно держать насильно
Любовь обижала с тобой нас сильно
Бью по рулю, стою в пробке
Что делать теперь с татуировкой
Каждый по приколу набил по слову
Поменялся смысл этих слов по новой
На руке осталась у меня "Навсегда"
Пальцы твои трут слово "Никогда"
Да. Эти два слова всегда были рядом
Да. Ты на руках оставляла помаду
Да. Я обещал что люблю навсегда
Что не расстанемся мы никогда
Эти два слова теперь означают
Что навсегда мы не вместе я знаю
Стираются буквы, проходят года
Но не забуду тебя я никогда
Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда
Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда
То наверно навсегда
То наверно навсегда
То наверно навсегда
То…
Редакция Главреда общими усилиями памяти и музыкальным слухом вспомнила, что когда-то была популярная песня, которая начиналась похожими словами.
Происхождение песни уходит в 1970-е, но одно из последних ее исполнений есть в сети.
Если я тебя забуду - то наверное навсегда слушать онлайн в оригинале:
Если я тебя забуду - то наверно навсегда - автор стихов Лариса Тараканова, музыка - Михаил Либерман.
Если я тебя забуду - то наверно навсегда - Текст песни
Если я тебя забуду,
Если ты меня забудешь,
В этом мире многолюдном
Не изменится ничто.
Взявши зонтики и боты,
Люди выйдут на работу,
Потому что дождь осенний
Льёт, как через решето.
Но при всём при том при этом
В нашем доме пахнет летом,
Пахнет летом в нашем доме
Уж который год подряд.
И под ясными лучами
За твоими за плечами
Словно крылышки сквозные
Ослепительно горят.
Я сижу, обняв колени,
Твоя мама, мама Лена
Повторяет терпеливо:
Жаловаться погоди!
Ведь при всём при том при этом
В вашем доме пахнет летом,
И по-прежнему прекрасно
Всё, что ждёт вас впереди.
Если я тебя забуду,
Если ты меня забудешь...
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