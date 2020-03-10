Макс Барских Двоє - новый украиноязычный клип бьет рекорды

Макс Барских / Yputube

Украинский певец Макс Барских, который любит сотрудничать с Аланом Бадоевым для создания лучших клипов, поделился новым синглом, на который сразу же был снят клип.

Макс Барских снял клип на свою третью украиноязычную песню Нас Двоє.

"Среди восьми миллиардов сердец, бьющихся на разных континентах света, есть только одно, с которым я хочу, чтобы мое сердце звучало в такт. Найти этого человека и есть самое великое счастье, на которое только способен человек. В этот миг физический мир перестаёт существовать и внутри нас зарождается целая вселенная, в которой есть только двое - те самые счастливчики, что сумели найти друг друга и познать самое великое из всех чувств", - комментирует премьеру Макс.

Двоє - сингл, который войдет в новый альбом Макса Барских 1990, который представленный в рамках музыкального квеста Nezemnaya 2020.

Макс Барских Двоє смотреть онлайн клип:

Макс Барских Нас Двоє - перевод на русский

Туман мыслей

За серыми глазами

Упал венок

Шипы на голое тело

В легких дым

Пускаю свои цветы

Мы между ним

А между нами - ветер

Снова и снова

Я в тебе тону

И тихими водами

Наши руки касались

Мне так легко с тобой

Как будто стрелой в сердце

И тихими водами

Наши губы касались

Твои держу ладони

В твоем плену нет покоя

Когда нас только двое, двое, двое

Нас только двое, двое, двое

Искали пульс

Ночного города душу

Почувствовать плюс

Я стены все разрушу

В пустынях дни

Мы разбивали скалы

Твои огни

Меня не отпускали

Снова и снова

Я в тебе тону

И тихими водами

Наши руки касались

Мне так легко с тобой

Как будто стрелой в сердце

И тихими водами

Наши губы касались

Твои держу ладони

В твоем плену нет покоя

Когда нас только двое, двое, двое

Нас только двое, двое, двое

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