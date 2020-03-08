"Мразь": Слепаков оригинально поздравил женщин с 8 марта

Семен Слепаков / youtube.com

Юморист и шоумен Семен Слепаков в Международный женский день, 8 марта, оригинально поздравил женщин. Так, комик высмеял отношение женщин к своим мужьям.

"Я считаю, что в наступающий день 8 марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным образом", - именно так начинается песня. Соответствующее видео Слепаков опубликовал в своем Instagram.

Согласно тексту, дама требует от своего мужа внимания, любви и подарков, используя специфические слова: "Люби меня, мразь", "Поздравь меня, мразь", "Делай детей, тварь".

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на шуточную композицию: "Восхитительно, мразь", "Гениально! Песня про мою мразь!", "Еще подарок не подарил, цветы не купил, а сидит на гитаре бренчи, действительно мразь! Семен, восьмое марта женский праздник, не впутывайте в него мужчин!", "Это шедевр, как перестать ржать", "талантливо", "самокритично", "Сема, ты лучший, все в яблочко", "песня бомба", "Семен! Вы, как всегда, превосходны!!! Молчали, молчали, а потом БАЦ – возьмите ведьмы к 8 марта", "Просто легкие БДСМ-отношения" и другие.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем. Глава украинского государства напомнил, как много делают женщины.