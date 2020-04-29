Джиджи Хадид беременна от своего парня - всплыли подробности

Джиджи Хадид / Instagram

Супермодель Джиджи Хадид на 20-21 неделе беременности, сообщают TMZ и Entertainment Tonight со ссылкой на свои источники. По информации их инсайдеров, 25-летняя Джиджи Хадид скрывала свое положение из-за раннего срока.

Джиджи Хадид и Зейн Малик в восторге от беременности, и о ней знали только ближайшие друзья и семья, сообщает Entertainment Tonight.

"Когда Джиджи и Зейн восстановили отношения в прошлом году, они и не предполагали ничего особенного. А сейчас их семьи и они сами в восторге", - говорит информатор.

Пока что пара официально не комментировала новость, но поклонники ждут официального поста в соцсетях от Джиджи или Малика, а также интервью.

К слову, Джиджи заговорила о создании семьи в феврале 2020 - в интервью i-D Magazine она сказала, что не против завести ребенка.

Ранее Тарас и Елена Тополя дали большое интервью, и рассказали о третьей беременности Елены.