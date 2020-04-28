Тарас Тополя и Alyosha дали большое интервью глянцу

Тарас Тополя и Alyosha / Viva

Фронтмен группы Антитіла Тарас Тополя и певица Alyosha снова готовятся стать родителями. Alyosha беременна в третий раз, и об этой беременности она рассказали в интервью изданию Viva.

Обложку издания Тарас Тополя так же разместил в Instagram.

"У нас будет ребенок! Прошлый раз я не сразу отгадал послание Лены о будущем первенце, когда она оставила на кухне, среди сладостей, мини-конверт для новородженных. Тогда это заставило ее немного переживать, поэтому теперь она сообщила о беременности без каких-нибудь ритуалов - просто назвала результат теста. Ми улыбнулись, поцеловались и начали готовиться к статусу многодетной семьи", - сказал Тарас Тополя

В интервью для Viva! Alyosha отметила: "У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти - не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью...".Читайте такжеСпівачка Alyosha: потрібно нарешті припинити сварку між мовами і знайти в собі українця

Тарас Тополя, в свою очередь, добавил, что сыновья (артисты воспитывают двух сыновей — Романа и Марка) на новость о пополнении в семье отреагировали эмоционально и радостно. И с уверенностью заявил: "Роман очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд".

Алена призналась, что третья беременность, кажется, у нее самая тяжелая.

"Третья беременность определенно тяжелее предыдущих. Особенно первые четыре месяца. Дальше стало полегче. Но живот, мне кажется, из трех беременностей будет самым большим. Очень быстро растет. Хотя это не беда, с ним мы потом разберемся (улыбается). Главное - здоровые ребенок и мама", - говорит она

К тому же исполнители сообщили, что оба приостановили свою концертную деятельность.

"Антитела поставили на паузу огромный тур Hello. Часть из пятидесяти концертов мы успели сыграть с забитыми залами и двойными концертами в один вечер. Но основные летние стадионные шоу, а также половина выступлений на крытых площадках теперь произойдут только осенью. Сложно было переносить концерты в Европе и Америке, но мы справились", - сказал Тарас.

По словам Тараса фанаты приняли решение с пониманием. К тому же, за это время они выпустили песню и клип - вдохновения у них с Еленой, хоть отбавляй.

О беременности жены Елены Тополи Alyosha стало известно в феврале - появились фото.