Alyosha беременна в третий раз - фото

Alyosha / УНІАН

Украинская певица Alyosha засветила округлый живот на своем последнем концерте, на котором выступала с Vlad Darwin.

Артистка сама намекнула на беременность во время выступления на концерте "Золота Середина" в Киеве. Да и заметно округлившийся животик уже не удается скрыть.

На протяжении всего концерта Alyosha выступала в свободных нарядах с рюшками, бантиками и тд, но на некоторых фото сбоку все равно прорисовывался округляющийся живот.

Особой надобности скрывать беременность у Елены нет, потому что поклонники всегда поддерживают ее.

Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале Особливе з Соломією написала, что Alyosha сама выдала себя во время выступления.

Во время концерта Darwin сделал комплимент, что ей идут цветы. А она ответила, что ей "идут Топольки", после чего со сцены призналась в любви своему мужу Тарасу Тополе. Ранее он говорил, что мечтают о девочке.

Пока звездная пара не комментирует третью беременность.

Ранее стало известно о беременности Софи Тернер - звезды Игры престолов и Людей Икс.