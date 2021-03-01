Экс-солистка Little Big найдена мертвой дома при странных обстоятельствах

Анна Кастельянос / instagram.com/annakast

Российская певица Анна Кастельянос умерла сама в закрытой квартире. Бывшая солистка фаворита Евровидения 2020-2021 была инвалидом, и последнее время жаловалась на состояние здоровья.

Как сообщает РИА Новости, Анну Кастельянос нашли волонтеры, когда пришли ее проведывать.

Тело Анны нашли в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Причина смерти пока не уточняется.

У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели.

Анна Кастельянос получила популярность в том числе из-за роста, который составлял 130 см. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино. Она сыграла в популярных российских сериалах про милицию и убийства.

Солистка ушла из группы еще до того, как Little Big получили приглашение ехать на Евровидение 2020.