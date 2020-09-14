Эльман Пашаев отрицает получение денег от Ефремова за работу

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаил Ефремов осужден на 8 лет колонии общего режима, 3 лет лишения прав и 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.

После того, как появилась информация о получении Эльманом Пашаевым 11 миллионов рублей вперед за защиту Ефремова, к нему обратились из здания КП.ру, где попросили прокомментировать слухи

"Здравствуйте. Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле", - ответил на вопрос Пашаев.

Издание КП.ру утверждает, что таинственным "источником", который называли некоторые издания, был телеграм-канал ВЧК-ОГПУ с более сотни тысяч подписчиков.Читайте такжеЭльман Пашаев сам пришел к Ефремову и потребовал плату вперед

"Источник рассказал, что семья Михаила Ефремова запустила процедуру возврата 11 млн рублей выплаченные адвокату Эльману Пашаеву за его услуги. Пока у защитника попробуют получить эту сумму "полюбовно". Все предпосылки для этого есть. У близких Михаила на руках расписка от Пашаева о получении 11 млн рублей, взамен на которые он "обязуется обеспечить" условное наказание или небольшой срок с отбытием в колонии-поселения. То есть деньги Пашаев брал не за юридическую работу, а за конкретный приговор, который он брался обеспечить Ефремову. Также есть запись разговора с Пашаевым, на которой он говорит о получении 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

Но российское издание утверждает, что этот телеграм-канал не достоин доверия, и ориентироваться стоит на крупные издания.

Тем не менее, после публикации о "долге" в 11 миллионов, все на том же ВЧК-ОГПУ появилось и другое сообщение - что Пашаев якобы вернул часть денег, после "переговоров" со знакомыми Ефремова.

"Эльман Пашаев сегодня вернул семье Михаила Ефремова значительную часть из уплаченных ему 11 млн рублей. Произошло это после того, как переговоры с Пашаевым провел знакомый семьи Ефремовых актер и каскадер Александр Иншаков", - писал телеграм-канал.