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Адвокат Михаила Ефремова сделал публичное признание

11 сентября 2020, 18:28

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, которого заподозрили в личном интересе в деле актера, сделал заявление.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев / Lifeshot

Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии и 3 года лишения прав со штрафом 800 тысяч в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Эльман Пашаев заверил, что прекратил работу с Ефремовым как с клиентом после суда, пишет КП.ру.

"У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката", - сказал Пашаев после разгоревшегося скандала. Он объяснил, что должен подать апелляцию, как адвокат Ефремова на суде.

До этого Эльман Пашаев заявил, что Ефремову приказали очернить его перед СМИ.

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"Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь" ",

Пашаев заявил изданию РИА новости, что работал на Ефремова бесплатно.

Ранее заподозрили, что Эльман Пашаев подставил Михаила Ефремова специально.

Пашаев Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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