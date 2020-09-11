Адвокат Михаила Ефремова сделал публичное признание

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев / Lifeshot

Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии и 3 года лишения прав со штрафом 800 тысяч в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Эльман Пашаев заверил, что прекратил работу с Ефремовым как с клиентом после суда, пишет КП.ру.

"У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката", - сказал Пашаев после разгоревшегося скандала. Он объяснил, что должен подать апелляцию, как адвокат Ефремова на суде.

До этого Эльман Пашаев заявил, что Ефремову приказали очернить его перед СМИ.

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"Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь" ",

Пашаев заявил изданию РИА новости, что работал на Ефремова бесплатно.

Ранее заподозрили, что Эльман Пашаев подставил Михаила Ефремова специально.