Финал Евровидения-2021: Джамала назвала своих фаворитов

Джамала назвала своих фаворитов Евровидения-2021 / instagram.com/jamalajaaa/

Победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала призналась, кто является ее фаворитами в нынешнем году. В первую очередь она конечно же будет болеть за украинскую группу Go_A.

В комментарии Сегодня певица призналась, что ей также понравились Дестини Чукуньере (Мальта), Гьона Мухарремая (Швейцария) и Gagnamagnið (Исландия). Всех их она отметила после полуфинала.

"Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go_A. Они для меня вне конкуренции и, я точно знаю, ребята чувствуют поддержку каждого из нас", – отметила Джамала.

Также после ей понравились указанная выше тройка, однако во время финала ее мнение может измениться.

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"Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гьона Мухарремая. И, конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они волшебные! Уверена, это может сработать", – сказала Джамала.