Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении

Катерина Павленко / instagram.com/mike_titarenko/

Группа Go-A получила 5 место на Евровидении и 2 место зрительских симпатий. Они пришли на эфир нового проекта Твій день, где рассказали подробности жизни после конкурса, и о своих планах на будущее

Катерина Павленко с самого утра вышла на эфир с ведущими Сніданку з 1+1, где заинтриговала тем, что группа уже договорилась о целом списке коллабораций с участниками Евровидения.

"С участниками из Швейцарии, потом участники с Финляндии, тоже рокер - мы договорились, когда они приедут в Украину, то будем снимать. И с победителями с итальянцами", - рассказала она.

После этого вся группа пришла в эфир 1+1 на шоу Твій день, где более подробно рассказали о своем участии на Евровидении.

Они рассказали, что атмосфера не соответствовала их ожиданиям - все прошло очень гладко, и с удовольствием. Атмосфера оказалась очень позитивной, хотя они ожидали борьбы.

Go-A / Reuters

Катерина рассказала, что критиковали их только комментаторы их Украины: "Писали, "что ж вы поете про конопелечки, вас же никто не поймет, что вы делаете?" А в Европе максимально все зашло, и даже победители Евровидения заходили в гримерку, просили, чтобы мы научили их украинскому языку", - вспомнила певица.

Она добавила, что после Евровидения группу приглашают во все страны, и даже на другие континенты. Ближайший же концерт - 29 мая в Киеве. Кроме того, они готовят тур по всей Украине.

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Все выпуски проекта Твій день и Сніданок з 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.