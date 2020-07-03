Медики уточнили диагноз Хазанова

Геннадий Хазанов пожаловался на проблемы с сердцем / УНИАН

Известному российскому актеру Геннадию Хазанову поставили диагноз нестабильная стенокардия.

Как сообщает Telegram-канал 112, от госпитализации артист категорически отказался, однако ему оказали помощь на месте.

Медики осмотрели 74-летнего Хазанова, ему оказали экстренную помощь в связи с предположительными проблемами с сердцем. Впоследствии к нему прибудут врачи скорой помощи для проведения обследования.

Однако сам Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. Артист отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.

"Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет", — подчеркнул он.

Напомним, о тяжелом состоянии артиста рассказала его помощница. Уточняется, что Хазанов внезапно начал задыхаться, к нему прибыли врачи.

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