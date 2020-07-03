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Медики уточнили диагноз Хазанова

От госпитализации артист отказался.

3 июля 2020, 23:20
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов пожаловался на проблемы с сердцем / УНИАН

Известному российскому актеру Геннадию Хазанову поставили диагноз нестабильная стенокардия.

Как сообщает Telegram-канал 112, от госпитализации артист категорически отказался, однако ему оказали помощь на месте.

Медики осмотрели 74-летнего Хазанова, ему оказали экстренную помощь в связи с предположительными проблемами с сердцем. Впоследствии к нему прибудут врачи скорой помощи для проведения обследования.

Однако сам Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. Артист отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.

"Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет", — подчеркнул он.

Напомним, о тяжелом состоянии артиста рассказала его помощница. Уточняется, что Хазанов внезапно начал задыхаться, к нему прибыли врачи.

Как ранее сообщалось, Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет.

Напомним, Анита Цой была срочно госпитализирована в одну из московских больниц, где у нее обнаружили смертельный коронавирус Covid-19.

Отметим, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом после организованного им же публичного мероприятия без социальной дистанции.

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