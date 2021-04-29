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Ирина Билык разводится с мужем-россиянином

29 апреля 2021, 10:19

Ирина Билык нарушила молчание последних месяцев, и откровенно рассказала о своей личной жизни.

Ирина Билык
Ирина Билык / СТБ

Певица Ирина Билык пришла на новый проект СТБ, где созналась, что ее семейная жизнь с пятым мужем подошла к концу.

Ирина Билык в проекте Мой секрет Маше Ефросининой рассказала, что стало причиной развода с Асланом Ахмадовым после брака на расстоянии в сотни километров.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов жили на две страны: она – в Украине, он – в России. Мужчина взял за привычку часто ездить к жене и сыну Табризу, во время коронавируса из-за пандемии это было не так часто. Хотя певица до сих пор любит третьего официального мужа, как и он ее, но не видит будущего рядом с ним.

"Он давно не приезжал к нам с сыном. Я его до сих пор люблю и он говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, так как из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают", - заявила Ирина.

Она решила, что пора разводиться: "Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я. А что еще делать – Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит. "Она звездочка моя, она одинокая" – как-то так…".

Он вспомнила, как познакомилась с Асланом. Через знакомых - она хотела от него клип на песню "Я твоя маленькая девочка", а после сотрудничества, решила, что теперь хочет от него детей.

"Он лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моей второго ребенка. В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка. Поэтому я сказала ему по телефону, что хочу подарок от него – ребенка. Прошел месяц и он сказал, что готов. И предложил мне стать его женой", - вспомнила она.

Напомним, Ирина и Аслан родили сына Табриза Аслан оглы Ахмадова от суррогатной матери. Поженились они в 2016 году.

Как ранее сообщал Главред, певица Слава назвала причину развода с Дзидзьо.

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