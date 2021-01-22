Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына

Кети Топурия / Instagram

Певица Кети Топурия, жена Льва Деньгова, родила второй раз. Мальчика она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.

Сама Кети новость пока не комментирует, только назвала имя и дату рождения.

"Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.

Кети Топурия / Instagram

"Счастье есть!!! Поздравляю", "уау! Поздравляю!!!", "Поздравляю", "Какая дата", "Здоровья вам и сыночку, круто!", "Поздравляю! Растите здоровые и счастливые", - пишут ей в комментариях.

Ранее девушка уже рассказывала о планах после родов - она не намерена оставаться в декрете дольше, чем того требует.

Напомним, 34-летняя певица также воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака. Она была замужем за Львом Гейхманом, дочь родила в 2015 году, а в 2017 развелась.