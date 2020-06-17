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Похудевшая Агилера сфотографировалось в одних перчатках - фото

17 июня 2020, 12:30

Похудевшая певица показала свою поддержку людям с ЛГТБ-сообщества.

Агилера
Американская исполнительница решила поддержать людей, относящихся к ЛГТБ / instagram.com/xtina

Популярная поп-певица Кристина Агилера полностью разделась на фоне флага ЛГТП. Таким образом американская исполнительница решила поддержать людей, относящихся к ЛГТБ-сообществу.

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"Вчера Верховный Суд (США, – авт.) постановил, что ключевое положение Закона о гражданских правах 1964 года, известное под названием VII, защищает сообщество LGBTQ+ от дискриминации на рабочем месте", – написала Агилера.

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На фото видны похудевшие формы звезды.jpg

На фото также видны похудевшие формы звезды, которую несколько лет назад можно было назвать пышнотелой.

Кристина Агилера гомосексуализм
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